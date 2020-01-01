BABA (BABA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BABA (BABA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BABA (BABA) teave BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe. Ametlik veebisait: https://www.babatoken.com/ Valge raamat: https://www.babatoken.com/docs/whitepaper-v1.pdf Ostke BABA kohe!

BABA (BABA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BABA (BABA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.45K $ 57.45K $ 57.45K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.45K $ 57.45K $ 57.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01262577 $ 0.01262577 $ 0.01262577 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005167 $ 0.00005167 $ 0.00005167 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BABA (BABA) hinna kohta

BABA (BABA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BABA (BABA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABA tokeni tokenoomikat, avastage BABA tokeni reaalajas hinda!

