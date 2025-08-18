Rohkem infot BABA

BABA logo

BABA hind (BABA)

Loendis mitteolevad

1 BABA/USD reaalajas hind:

--
----
+1.10%1D
USD
BABA (BABA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:01:55 (UTC+8)

BABA (BABA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01262577
$ 0.01262577$ 0.01262577

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.11%

+0.27%

+0.27%

BABA (BABA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01262577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABA muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.11% 24 tunni vältel +0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BABA (BABA) – turuteave

$ 60.56K
$ 60.56K$ 60.56K

--
----

$ 60.56K
$ 60.56K$ 60.56K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,724.16148
999,886,724.16148 999,886,724.16148

BABA praegune turukapitalisatsioon on $ 60.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABA ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999886724.16148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.56K.

BABA (BABA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BABA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BABA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BABA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BABA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.11%
30 päeva$ 0-9.83%
60 päeva$ 0-11.23%
90 päeva$ 0--

Mis on BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

Üksuse BABA (BABA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BABA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BABA (BABA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BABA (BABA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BABA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BABA hinna ennustust kohe!

BABA kohalike valuutade suhtes

BABA (BABA) tokenoomika

BABA (BABA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BABA (BABA) kohta

Kui palju on BABA (BABA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABA/USD hind?
Praegune hind BABA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BABA turukapitalisatsioon?
BABA turukapitalisatsioon on $ 60.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABA ringlev varu?
BABA ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABA (ATH) hind?
BABA saavutab ATH hinna summas 0.01262577 USD.
Mis oli kõigi aegade BABA madalaim (ATL) hind?
BABA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABA kauplemismaht on -- USD.
Kas BABA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:01:55 (UTC+8)

