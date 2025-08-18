Mis on BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BABA (BABA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BABA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BABA (BABA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BABA (BABA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BABA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BABA hinna ennustust kohe!

BABA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BABA (BABA) tokenoomika

BABA (BABA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BABA (BABA) kohta Kui palju on BABA (BABA) tänapäeval väärt? Reaalajas BABA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BABA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BABA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BABA turukapitalisatsioon? BABA turukapitalisatsioon on $ 60.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BABA ringlev varu? BABA ringlev varu on 999.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABA (ATH) hind? BABA saavutab ATH hinna summas 0.01262577 USD . Mis oli kõigi aegade BABA madalaim (ATL) hind? BABA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BABA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BABA kauplemismaht on -- USD . Kas BABA sel aastal kõrgemale ka suundub? BABA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABA hinna ennustust

BABA (BABA) Olulised valdkonna uudised