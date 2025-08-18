Mis on AvaCoach (AVAC)

AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach!

Kui palju on AvaCoach (AVAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AvaCoach (AVAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AvaCoach nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AvaCoach (AVAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AvaCoach (AVAC) kohta Kui palju on AvaCoach (AVAC) tänapäeval väärt? Reaalajas AVAC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVAC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AvaCoach turukapitalisatsioon? AVAC turukapitalisatsioon on $ 217.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVAC ringlev varu? AVAC ringlev varu on 756.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVAC (ATH) hind? AVAC saavutab ATH hinna summas 0.01010404 USD . Mis oli kõigi aegade AVAC madalaim (ATL) hind? AVAC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVAC kauplemismaht on -- USD . Kas AVAC sel aastal kõrgemale ka suundub? AVAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVAC hinna ennustust

