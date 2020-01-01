AvaCoach (AVAC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AvaCoach (AVAC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AvaCoach (AVAC) teave AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Ametlik veebisait: https://www.avacoach.ai/

AvaCoach (AVAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AvaCoach (AVAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 217.27K $ 217.27K $ 217.27K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 756.28M $ 756.28M $ 756.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 287.29K $ 287.29K $ 287.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01010404 $ 0.01010404 $ 0.01010404 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028729 $ 0.00028729 $ 0.00028729 Lisateave AvaCoach (AVAC) hinna kohta

AvaCoach (AVAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AvaCoach (AVAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVAC tokeni tokenoomikat, avastage AVAC tokeni reaalajas hinda!

AVAC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVAC võiks suunduda? Meie AVAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

