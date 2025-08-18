Rohkem infot USSD

Autonomous Secure Dollar hind (USSD)

1 USSD/USD reaalajas hind:

$0.997271
$0.997271$0.997271
-0.40%1D
Autonomous Secure Dollar (USSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:43:29 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.987462
$ 0.987462$ 0.987462
24 h madal
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24 h kõrge

$ 0.987462
$ 0.987462$ 0.987462

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.645416
$ 0.645416$ 0.645416

+0.69%

-0.49%

-0.46%

-0.46%

Autonomous Secure Dollar (USSD) reaalajas hind on $0.997271. Viimase 24 tunni jooksul USSD kaubeldud madalaim $ 0.987462 ja kõrgeim $ 1.013 näitab aktiivset turu volatiivsust. USSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.092 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.645416.

Lüliajalise tootluse osas on USSD muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Autonomous Secure Dollar (USSD) – turuteave

$ 71.75K
$ 71.75K$ 71.75K

--
----

$ 71.75K
$ 71.75K$ 71.75K

71.93K
71.93K 71.93K

71,933.869846
71,933.869846 71,933.869846

Autonomous Secure Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 71.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USSD ringlev varu on 71.93K, mille koguvaru on 71933.869846. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.75K.

Autonomous Secure Dollar (USSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Autonomous Secure Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0049282482403868.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Autonomous Secure Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0034889525.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Autonomous Secure Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0018563202.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Autonomous Secure Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0002342988059354.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0049282482403868-0.49%
30 päeva$ -0.0034889525-0.34%
60 päeva$ +0.0018563202+0.19%
90 päeva$ +0.0002342988059354+0.02%

Mis on Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Autonomous Secure Dollar (USSD) allikas

Ametlik veebisait

Autonomous Secure Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autonomous Secure Dollar (USSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autonomous Secure Dollar (USSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autonomous Secure Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autonomous Secure Dollar hinna ennustust kohe!

USSD kohalike valuutade suhtes

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autonomous Secure Dollar (USSD) kohta

Kui palju on Autonomous Secure Dollar (USSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas USSD hind USD on 0.997271 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USSD/USD hind?
Praegune hind USSD/USD on $ 0.997271. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Autonomous Secure Dollar turukapitalisatsioon?
USSD turukapitalisatsioon on $ 71.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USSD ringlev varu?
USSD ringlev varu on 71.93K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USSD (ATH) hind?
USSD saavutab ATH hinna summas 1.092 USD.
Mis oli kõigi aegade USSD madalaim (ATL) hind?
USSD nägi ATL hinda summas 0.645416 USD.
Milline on USSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USSD kauplemismaht on -- USD.
Kas USSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
USSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USSD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:43:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.