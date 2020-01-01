Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Autonomous Secure Dollar (USSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) teave USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Ametlik veebisait: https://www.ussd.ai/ Valge raamat: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Ostke USSD kohe!

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Autonomous Secure Dollar (USSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.36K $ 72.36K $ 72.36K Koguvaru: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Ringlev varu: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.36K $ 72.36K $ 72.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Kõigi aegade madalaim: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Praegune hind: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Lisateave Autonomous Secure Dollar (USSD) hinna kohta

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USSD tokeni tokenoomikat, avastage USSD tokeni reaalajas hinda!

