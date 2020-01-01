Arkreen Token (AKRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arkreen Token (AKRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arkreen Token (AKRE) teave Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Ametlik veebisait: https://arkreen.com/ Valge raamat: https://docs.arkreen.com/ Ostke AKRE kohe!

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arkreen Token (AKRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 545.23K $ 545.23K $ 545.23K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.88B $ 5.88B $ 5.88B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 927.17K $ 927.17K $ 927.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0114795 $ 0.0114795 $ 0.0114795 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Arkreen Token (AKRE) hinna kohta

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arkreen Token (AKRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKRE tokeni tokenoomikat, avastage AKRE tokeni reaalajas hinda!

AKRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AKRE võiks suunduda? Meie AKRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AKRE tokeni hinna ennustust kohe!

