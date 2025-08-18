Mis on Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Arkreen Token (AKRE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Arkreen Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arkreen Token (AKRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arkreen Token (AKRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arkreen Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arkreen Token hinna ennustust kohe!

AKRE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arkreen Token (AKRE) kohta Kui palju on Arkreen Token (AKRE) tänapäeval väärt? Reaalajas AKRE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKRE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Arkreen Token turukapitalisatsioon? AKRE turukapitalisatsioon on $ 539.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKRE ringlev varu? AKRE ringlev varu on 5.88B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKRE (ATH) hind? AKRE saavutab ATH hinna summas 0.0114795 USD . Mis oli kõigi aegade AKRE madalaim (ATL) hind? AKRE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AKRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKRE kauplemismaht on -- USD . Kas AKRE sel aastal kõrgemale ka suundub? AKRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKRE hinna ennustust

Arkreen Token (AKRE) Olulised valdkonna uudised