Arkreen Token logo

Arkreen Token hind (AKRE)

Loendis mitteolevad

1 AKRE/USD reaalajas hind:

--
----
+18.00%1D
USD
Arkreen Token (AKRE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:20:56 (UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795

$ 0
$ 0$ 0

--

+18.08%

+13.59%

+13.59%

Arkreen Token (AKRE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AKRE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0114795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AKRE muutunud -- viimase tunni jooksul, +18.08% 24 tunni vältel +13.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arkreen Token (AKRE) – turuteave

$ 539.83K
$ 539.83K$ 539.83K

--
----

$ 918.39K
$ 918.39K$ 918.39K

5.88B
5.88B 5.88B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Arkreen Token praegune turukapitalisatsioon on $ 539.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AKRE ringlev varu on 5.88B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 918.39K.

Arkreen Token (AKRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arkreen Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arkreen Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arkreen Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arkreen Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+18.08%
30 päeva$ 0+6.81%
60 päeva$ 0-6.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

Üksuse Arkreen Token (AKRE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Arkreen Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arkreen Token (AKRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arkreen Token (AKRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arkreen Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arkreen Token hinna ennustust kohe!

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika

Arkreen Token (AKRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arkreen Token (AKRE) kohta

Kui palju on Arkreen Token (AKRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AKRE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AKRE/USD hind?
Praegune hind AKRE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arkreen Token turukapitalisatsioon?
AKRE turukapitalisatsioon on $ 539.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AKRE ringlev varu?
AKRE ringlev varu on 5.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKRE (ATH) hind?
AKRE saavutab ATH hinna summas 0.0114795 USD.
Mis oli kõigi aegade AKRE madalaim (ATL) hind?
AKRE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AKRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AKRE kauplemismaht on -- USD.
Kas AKRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AKRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKRE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.