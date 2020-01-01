Ares Protocol (ARES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ares Protocol (ARES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ares Protocol (ARES) teave Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.aresprotocol.io/ Ostke ARES kohe!

Ares Protocol (ARES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ares Protocol (ARES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.71K $ 104.71K $ 104.71K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 295.15M $ 295.15M $ 295.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 354.78K $ 354.78K $ 354.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2971 $ 0.2971 $ 0.2971 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035478 $ 0.00035478 $ 0.00035478 Lisateave Ares Protocol (ARES) hinna kohta

Ares Protocol (ARES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ares Protocol (ARES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARES tokeni tokenoomikat, avastage ARES tokeni reaalajas hinda!

ARES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARES võiks suunduda? Meie ARES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARES tokeni hinna ennustust kohe!

