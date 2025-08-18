Rohkem infot ARES

Ares Protocol logo

Ares Protocol hind (ARES)

Loendis mitteolevad

1 ARES/USD reaalajas hind:

$0.00037652$0.00037652
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ares Protocol (ARES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:59:55 (UTC+8)

Ares Protocol (ARES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-0.35%

+2.21%

+2.21%

Ares Protocol (ARES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ARES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2971 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARES muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel +2.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ares Protocol (ARES) – turuteave

--
----

Ares Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 111.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARES ringlev varu on 295.15M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 376.52K.

Ares Protocol (ARES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ares Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ares Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ares Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ares Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.35%
30 päeva$ 0+1.96%
60 päeva$ 0+1.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Ares Protocol (ARES)

Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem.

Üksuse Ares Protocol (ARES) allikas

Ametlik veebisait

Ares Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ares Protocol (ARES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ares Protocol (ARES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ares Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ares Protocol hinna ennustust kohe!

ARES kohalike valuutade suhtes

Ares Protocol (ARES) tokenoomika

Ares Protocol (ARES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ares Protocol (ARES) kohta

Kui palju on Ares Protocol (ARES) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARES/USD hind?
Praegune hind ARES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ares Protocol turukapitalisatsioon?
ARES turukapitalisatsioon on $ 111.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARES ringlev varu?
ARES ringlev varu on 295.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARES (ATH) hind?
ARES saavutab ATH hinna summas 0.2971 USD.
Mis oli kõigi aegade ARES madalaim (ATL) hind?
ARES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARES kauplemismaht on -- USD.
Kas ARES sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.