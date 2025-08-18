Rohkem infot $ACAT

Apple Cat logo

Apple Cat hind ($ACAT)

Loendis mitteolevad

1 $ACAT/USD reaalajas hind:

-0.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Apple Cat ($ACAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:59:27 (UTC+8)

Apple Cat ($ACAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-3.76%

-0.81%

-7.87%

-7.87%

Apple Cat ($ACAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ACAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ACATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00762093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ACAT muutunud -3.76% viimase tunni jooksul, -0.81% 24 tunni vältel -7.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apple Cat ($ACAT) – turuteave

Apple Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 143.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ACAT ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999969359.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.82K.

Apple Cat ($ACAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Apple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Apple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Apple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Apple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.81%
30 päeva$ 0+6.64%
60 päeva$ 0+38.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Apple Cat ($ACAT)

Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Apple Cat ($ACAT) allikas

Ametlik veebisait

Apple Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apple Cat ($ACAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apple Cat ($ACAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apple Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apple Cat hinna ennustust kohe!

$ACAT kohalike valuutade suhtes

Apple Cat ($ACAT) tokenoomika

Apple Cat ($ACAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ACAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apple Cat ($ACAT) kohta

Kui palju on Apple Cat ($ACAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ACAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ACAT/USD hind?
Praegune hind $ACAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apple Cat turukapitalisatsioon?
$ACAT turukapitalisatsioon on $ 143.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ACAT ringlev varu?
$ACAT ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ACAT (ATH) hind?
$ACAT saavutab ATH hinna summas 0.00762093 USD.
Mis oli kõigi aegade $ACAT madalaim (ATL) hind?
$ACAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ACAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ACAT kauplemismaht on -- USD.
Kas $ACAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ACAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ACAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:59:27 (UTC+8)

Apple Cat ($ACAT) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.