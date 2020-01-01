Apple Cat ($ACAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apple Cat ($ACAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apple Cat ($ACAT) teave Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven. Ametlik veebisait: https://www.applecat.org/ Ostke $ACAT kohe!

Apple Cat ($ACAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apple Cat ($ACAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.95K $ 87.95K $ 87.95K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.95K $ 87.95K $ 87.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00762093 $ 0.00762093 $ 0.00762093 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Apple Cat ($ACAT) hinna kohta

Apple Cat ($ACAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apple Cat ($ACAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $ACAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $ACAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $ACAT tokeni tokenoomikat, avastage $ACAT tokeni reaalajas hinda!

$ACAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $ACAT võiks suunduda? Meie $ACAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $ACAT tokeni hinna ennustust kohe!

