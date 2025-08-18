Rohkem infot FOLO

Alpha Impact hind (FOLO)

Loendis mitteolevad

1 FOLO/USD reaalajas hind:

$0.00390131
$0.00390131$0.00390131
-3.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Alpha Impact (FOLO) reaalajas hinnagraafik
Alpha Impact (FOLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00387268
$ 0.00387268$ 0.00387268
24 h madal
$ 0.00412785
$ 0.00412785$ 0.00412785
24 h kõrge

$ 0.00387268
$ 0.00387268$ 0.00387268

$ 0.00412785
$ 0.00412785$ 0.00412785

$ 0.065629
$ 0.065629$ 0.065629

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-3.87%

-1.95%

-1.95%

Alpha Impact (FOLO) reaalajas hind on $0.00390131. Viimase 24 tunni jooksul FOLO kaubeldud madalaim $ 0.00387268 ja kõrgeim $ 0.00412785 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.065629 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FOLO muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -3.87% 24 tunni vältel -1.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alpha Impact (FOLO) – turuteave

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

290.00M
290.00M 290.00M

424,128,123.0
424,128,123.0 424,128,123.0

Alpha Impact praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOLO ringlev varu on 290.00M, mille koguvaru on 424128123.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.65M.

Alpha Impact (FOLO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alpha Impact ja USD hinnamuutus $ -0.000157239251354564.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alpha Impact ja USD hinnamuutus $ +0.0006734874.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alpha Impact ja USD hinnamuutus $ +0.0025746102.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alpha Impact ja USD hinnamuutus $ +0.0005272986669047293.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000157239251354564-3.87%
30 päeva$ +0.0006734874+17.26%
60 päeva$ +0.0025746102+65.99%
90 päeva$ +0.0005272986669047293+15.63%

Mis on Alpha Impact (FOLO)

Üksuse Alpha Impact (FOLO) allikas

Ametlik veebisait

Alpha Impact hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alpha Impact (FOLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alpha Impact (FOLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alpha Impact nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alpha Impact hinna ennustust kohe!

FOLO kohalike valuutade suhtes

Alpha Impact (FOLO) tokenoomika

Alpha Impact (FOLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alpha Impact (FOLO) kohta

Kui palju on Alpha Impact (FOLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOLO hind USD on 0.00390131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOLO/USD hind?
Praegune hind FOLO/USD on $ 0.00390131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alpha Impact turukapitalisatsioon?
FOLO turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOLO ringlev varu?
FOLO ringlev varu on 290.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOLO (ATH) hind?
FOLO saavutab ATH hinna summas 0.065629 USD.
Mis oli kõigi aegade FOLO madalaim (ATL) hind?
FOLO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FOLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOLO kauplemismaht on -- USD.
Kas FOLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOLO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.