Mis on Alkimi ($ADS)

Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.

Üksuse Alkimi ($ADS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alkimi ($ADS) kohta Kui palju on Alkimi ($ADS) tänapäeval väärt? Reaalajas $ADS hind USD on 0.103478 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $ADS/USD hind? $ 0.103478 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $ADS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alkimi turukapitalisatsioon? $ADS turukapitalisatsioon on $ 20.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $ADS ringlev varu? $ADS ringlev varu on 192.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ADS (ATH) hind? $ADS saavutab ATH hinna summas 0.888267 USD . Mis oli kõigi aegade $ADS madalaim (ATL) hind? $ADS nägi ATL hinda summas 0.04261546 USD . Milline on $ADS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $ADS kauplemismaht on -- USD . Kas $ADS sel aastal kõrgemale ka suundub? $ADS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ADS hinna ennustust

