Alkimi logo

Alkimi hind ($ADS)

Loendis mitteolevad

1 $ADS/USD reaalajas hind:

$0.103608
+0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Alkimi ($ADS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:01:59 (UTC+8)

Alkimi ($ADS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.101674
24 h madal
$ 0.121821
24 h kõrge

$ 0.101674
$ 0.121821
$ 0.888267
$ 0.04261546
+0.80%

+0.80%

+19.60%

+19.60%

Alkimi ($ADS) reaalajas hind on $0.103478. Viimase 24 tunni jooksul $ADS kaubeldud madalaim $ 0.101674 ja kõrgeim $ 0.121821 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ADSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.888267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04261546.

Lüliajalise tootluse osas on $ADS muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel +19.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alkimi ($ADS) – turuteave

$ 20.10M
--
$ 26.15M
192.11M
250,000,000.0
Alkimi praegune turukapitalisatsioon on $ 20.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ADS ringlev varu on 192.11M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.15M.

Alkimi ($ADS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alkimi ja USD hinnamuutus $ +0.00081634.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alkimi ja USD hinnamuutus $ -0.0074313553.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alkimi ja USD hinnamuutus $ +0.0169519315.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alkimi ja USD hinnamuutus $ -0.02654236344856452.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00081634+0.80%
30 päeva$ -0.0074313553-7.18%
60 päeva$ +0.0169519315+16.38%
90 päeva$ -0.02654236344856452-20.41%

Mis on Alkimi ($ADS)

Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Alkimi ($ADS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Alkimi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alkimi ($ADS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alkimi ($ADS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alkimi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alkimi hinna ennustust kohe!

$ADS kohalike valuutade suhtes

Alkimi ($ADS) tokenoomika

Alkimi ($ADS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ADS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alkimi ($ADS) kohta

Kui palju on Alkimi ($ADS) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ADS hind USD on 0.103478 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ADS/USD hind?
Praegune hind $ADS/USD on $ 0.103478. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alkimi turukapitalisatsioon?
$ADS turukapitalisatsioon on $ 20.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ADS ringlev varu?
$ADS ringlev varu on 192.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ADS (ATH) hind?
$ADS saavutab ATH hinna summas 0.888267 USD.
Mis oli kõigi aegade $ADS madalaim (ATL) hind?
$ADS nägi ATL hinda summas 0.04261546 USD.
Milline on $ADS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ADS kauplemismaht on -- USD.
Kas $ADS sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ADS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ADS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:01:59 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.