Aldrin logo

Aldrin hind (RIN)

Loendis mitteolevad

1 RIN/USD reaalajas hind:

$0.00280878
$0.00280878$0.00280878
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aldrin (RIN) reaalajas hinnagraafik
Aldrin (RIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00280877
$ 0.00280877$ 0.00280877
24 h madal
$ 0.00289245
$ 0.00289245$ 0.00289245
24 h kõrge

$ 0.00280877
$ 0.00280877$ 0.00280877

$ 0.00289245
$ 0.00289245$ 0.00289245

$ 7.69
$ 7.69$ 7.69

$ 0.00239857
$ 0.00239857$ 0.00239857

-0.00%

-2.88%

-0.86%

-0.86%

Aldrin (RIN) reaalajas hind on $0.00280881. Viimase 24 tunni jooksul RIN kaubeldud madalaim $ 0.00280877 ja kõrgeim $ 0.00289245 näitab aktiivset turu volatiivsust. RINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00239857.

Lüliajalise tootluse osas on RIN muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel -0.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aldrin (RIN) – turuteave

$ 34.73K
$ 34.73K$ 34.73K

--
----

$ 140.44K
$ 140.44K$ 140.44K

12.36M
12.36M 12.36M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Aldrin praegune turukapitalisatsioon on $ 34.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RIN ringlev varu on 12.36M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 140.44K.

Aldrin (RIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aldrin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aldrin ja USD hinnamuutus $ -0.0001033774.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aldrin ja USD hinnamuutus $ +0.0002086150.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aldrin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.88%
30 päeva$ -0.0001033774-3.68%
60 päeva$ +0.0002086150+7.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Aldrin (RIN)

Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aldrin (RIN) allikas

Ametlik veebisait

Aldrin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aldrin (RIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aldrin (RIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aldrin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aldrin hinna ennustust kohe!

RIN kohalike valuutade suhtes

Aldrin (RIN) tokenoomika

Aldrin (RIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aldrin (RIN) kohta

Kui palju on Aldrin (RIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIN hind USD on 0.00280881 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIN/USD hind?
Praegune hind RIN/USD on $ 0.00280881. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aldrin turukapitalisatsioon?
RIN turukapitalisatsioon on $ 34.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIN ringlev varu?
RIN ringlev varu on 12.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIN (ATH) hind?
RIN saavutab ATH hinna summas 7.69 USD.
Mis oli kõigi aegade RIN madalaim (ATL) hind?
RIN nägi ATL hinda summas 0.00239857 USD.
Milline on RIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIN kauplemismaht on -- USD.
Kas RIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.