Aldrin (RIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aldrin (RIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aldrin (RIN) teave Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon. Ametlik veebisait: https://aldrin.com/ Ostke RIN kohe!

Aldrin (RIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aldrin (RIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.55K Koguvaru: $ 50.00M Ringlev varu: $ 12.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 139.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00239857 Praegune hind: $ 0.00279455 Lisateave Aldrin (RIN) hinna kohta

Aldrin (RIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aldrin (RIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIN tokeni tokenoomikat, avastage RIN tokeni reaalajas hinda!

RIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIN võiks suunduda? Meie RIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIN tokeni hinna ennustust kohe!

