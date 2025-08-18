Mis on AicroStrategy (AISTR)

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

AicroStrategy hinna ennustus (USD)

Kui palju on AicroStrategy (AISTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AicroStrategy (AISTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AicroStrategy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AISTR kohalike valuutade suhtes

AicroStrategy (AISTR) tokenoomika

AicroStrategy (AISTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AISTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AicroStrategy (AISTR) kohta Kui palju on AicroStrategy (AISTR) tänapäeval väärt? Reaalajas AISTR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AISTR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AISTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AicroStrategy turukapitalisatsioon? AISTR turukapitalisatsioon on $ 232.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AISTR ringlev varu? AISTR ringlev varu on 1.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AISTR (ATH) hind? AISTR saavutab ATH hinna summas 0.01688395 USD . Mis oli kõigi aegade AISTR madalaim (ATL) hind? AISTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AISTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AISTR kauplemismaht on -- USD . Kas AISTR sel aastal kõrgemale ka suundub? AISTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AISTR hinna ennustust

