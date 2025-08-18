Rohkem infot AISTR

AicroStrategy hind (AISTR)

1 AISTR/USD reaalajas hind:

$0.00021138
$0.00021138$0.00021138
+11.30%1D
AicroStrategy (AISTR) reaalajas hinnagraafik
AicroStrategy (AISTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01688395
$ 0.01688395$ 0.01688395

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+11.34%

-37.74%

-37.74%

AicroStrategy (AISTR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AISTR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AISTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01688395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AISTR muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +11.34% 24 tunni vältel -37.74% viimase 7 päeva jooksul.

AicroStrategy (AISTR) – turuteave

$ 232.52K
$ 232.52K$ 232.52K

--
----

$ 232.52K
$ 232.52K$ 232.52K

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

AicroStrategy praegune turukapitalisatsioon on $ 232.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AISTR ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 232.52K.

AicroStrategy (AISTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AicroStrategy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AicroStrategy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AicroStrategy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AicroStrategy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+11.34%
30 päeva$ 0-47.54%
60 päeva$ 0-24.99%
90 päeva$ 0--

Mis on AicroStrategy (AISTR)

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

Üksuse AicroStrategy (AISTR) allikas

AicroStrategy hinna ennustus (USD)

Kui palju on AicroStrategy (AISTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AicroStrategy (AISTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AicroStrategy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AicroStrategy hinna ennustust kohe!

AISTR kohalike valuutade suhtes

AicroStrategy (AISTR) tokenoomika

AicroStrategy (AISTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AISTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AicroStrategy (AISTR) kohta

Kui palju on AicroStrategy (AISTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AISTR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AISTR/USD hind?
Praegune hind AISTR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AicroStrategy turukapitalisatsioon?
AISTR turukapitalisatsioon on $ 232.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AISTR ringlev varu?
AISTR ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AISTR (ATH) hind?
AISTR saavutab ATH hinna summas 0.01688395 USD.
Mis oli kõigi aegade AISTR madalaim (ATL) hind?
AISTR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AISTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AISTR kauplemismaht on -- USD.
Kas AISTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AISTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AISTR hinna ennustust.
