AGENT (AGENT) teave Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Ametlik veebisait: https://fluxpointstudios.com Valge raamat: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2 Ostke AGENT kohe!

AGENT (AGENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AGENT (AGENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01706934 $ 0.01706934 $ 0.01706934 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0025891 $ 0.0025891 $ 0.0025891 Praegune hind: $ 0.00340344 $ 0.00340344 $ 0.00340344 Lisateave AGENT (AGENT) hinna kohta

AGENT (AGENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AGENT (AGENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGENT tokeni tokenoomikat, avastage AGENT tokeni reaalajas hinda!

AGENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGENT võiks suunduda? Meie AGENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGENT tokeni hinna ennustust kohe!

