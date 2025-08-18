Mis on AGENT (AGENT)

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

Üksuse AGENT (AGENT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AGENT (AGENT) tokenoomika

AGENT (AGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AGENT (AGENT) kohta Kui palju on AGENT (AGENT) tänapäeval väärt? Reaalajas AGENT hind USD on 0.00368385 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGENT/USD hind? $ 0.00368385 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AGENT turukapitalisatsioon? AGENT turukapitalisatsioon on $ 3.68M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGENT ringlev varu? AGENT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGENT (ATH) hind? AGENT saavutab ATH hinna summas 0.01706934 USD . Mis oli kõigi aegade AGENT madalaim (ATL) hind? AGENT nägi ATL hinda summas 0.0025891 USD . Milline on AGENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGENT kauplemismaht on -- USD . Kas AGENT sel aastal kõrgemale ka suundub? AGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGENT hinna ennustust

