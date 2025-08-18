Rohkem infot AGENT

AGENT hind (AGENT)

1 AGENT/USD reaalajas hind:

$0.00368385
$0.00368385$0.00368385
+2.50%1D
AGENT (AGENT) reaalajas hinnagraafik
AGENT (AGENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00359277
$ 0.00359277$ 0.00359277
24 h madal
$ 0.00412724
$ 0.00412724$ 0.00412724
24 h kõrge

$ 0.00359277
$ 0.00359277$ 0.00359277

$ 0.00412724
$ 0.00412724$ 0.00412724

$ 0.01706934
$ 0.01706934$ 0.01706934

$ 0.0025891
$ 0.0025891$ 0.0025891

-3.33%

+2.54%

-2.19%

-2.19%

AGENT (AGENT) reaalajas hind on $0.00368385. Viimase 24 tunni jooksul AGENT kaubeldud madalaim $ 0.00359277 ja kõrgeim $ 0.00412724 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01706934 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0025891.

Lüliajalise tootluse osas on AGENT muutunud -3.33% viimase tunni jooksul, +2.54% 24 tunni vältel -2.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AGENT (AGENT) – turuteave

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

--
----

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AGENT praegune turukapitalisatsioon on $ 3.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGENT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.68M.

AGENT (AGENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AGENT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AGENT ja USD hinnamuutus $ -0.0006201499.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AGENT ja USD hinnamuutus $ +0.0001124421.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AGENT ja USD hinnamuutus $ -0.002757094032184635.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.54%
30 päeva$ -0.0006201499-16.83%
60 päeva$ +0.0001124421+3.05%
90 päeva$ -0.002757094032184635-42.80%

Mis on AGENT (AGENT)

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AGENT (AGENT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AGENT hinna ennustus (USD)

Kui palju on AGENT (AGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AGENT (AGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AGENT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AGENT hinna ennustust kohe!

AGENT kohalike valuutade suhtes

AGENT (AGENT) tokenoomika

AGENT (AGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AGENT (AGENT) kohta

Kui palju on AGENT (AGENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGENT hind USD on 0.00368385 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGENT/USD hind?
Praegune hind AGENT/USD on $ 0.00368385. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AGENT turukapitalisatsioon?
AGENT turukapitalisatsioon on $ 3.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGENT ringlev varu?
AGENT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGENT (ATH) hind?
AGENT saavutab ATH hinna summas 0.01706934 USD.
Mis oli kõigi aegade AGENT madalaim (ATL) hind?
AGENT nägi ATL hinda summas 0.0025891 USD.
Milline on AGENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGENT kauplemismaht on -- USD.
Kas AGENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGENT hinna ennustust.
