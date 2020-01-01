Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Agent Virtual Machine (AVM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Agent Virtual Machine (AVM) teave

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

https://www.avm.codes/

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Agent Virtual Machine (AVM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 11.66M
Koguvaru:
$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 53.15M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 21.93M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.402596
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.138857
Praegune hind:
$ 0.21889
Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate AVM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

AVM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate AVM tokeni tokenoomikat, avastage AVM tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

