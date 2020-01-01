Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agent Virtual Machine (AVM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agent Virtual Machine (AVM) teave VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Ametlik veebisait: https://www.avm.codes/ Ostke AVM kohe!

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent Virtual Machine (AVM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.66M $ 11.66M $ 11.66M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 53.15M $ 53.15M $ 53.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.402596 $ 0.402596 $ 0.402596 Kõigi aegade madalaim: $ 0.138857 $ 0.138857 $ 0.138857 Praegune hind: $ 0.21889 $ 0.21889 $ 0.21889 Lisateave Agent Virtual Machine (AVM) hinna kohta

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVM tokeni tokenoomikat, avastage AVM tokeni reaalajas hinda!

