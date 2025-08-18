Agent Virtual Machine hind (AVM)
Agent Virtual Machine (AVM) reaalajas hind on $0.25836. Viimase 24 tunni jooksul AVM kaubeldud madalaim $ 0.24436 ja kõrgeim $ 0.270539 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.138857.
Lüliajalise tootluse osas on AVM muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, +5.72% 24 tunni vältel +17.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Agent Virtual Machine praegune turukapitalisatsioon on $ 13.73M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVM ringlev varu on 53.15M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.84M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ +0.01397043.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ -0.0050603681.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ -0.0230740024.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.01397043
|+5.72%
|30 päeva
|$ -0.0050603681
|-1.95%
|60 päeva
|$ -0.0230740024
|-8.93%
|90 päeva
|$ 0
|--
VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.
Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
