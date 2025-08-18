Mis on Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

Üksuse Agent Virtual Machine (AVM) allikas Ametlik veebisait

AVM kohalike valuutade suhtes

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Virtual Machine (AVM) kohta Kui palju on Agent Virtual Machine (AVM) tänapäeval väärt? Reaalajas AVM hind USD on 0.25836 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVM/USD hind? $ 0.25836 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Agent Virtual Machine turukapitalisatsioon? AVM turukapitalisatsioon on $ 13.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVM ringlev varu? AVM ringlev varu on 53.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVM (ATH) hind? AVM saavutab ATH hinna summas 0.3966 USD . Mis oli kõigi aegade AVM madalaim (ATL) hind? AVM nägi ATL hinda summas 0.138857 USD . Milline on AVM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVM kauplemismaht on -- USD . Kas AVM sel aastal kõrgemale ka suundub? AVM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVM hinna ennustust

