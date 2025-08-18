Rohkem infot AVM

Agent Virtual Machine logo

Agent Virtual Machine hind (AVM)

Loendis mitteolevad

1 AVM/USD reaalajas hind:

$0.25836
$0.25836$0.25836
+5.70%1D
mexc
USD
Agent Virtual Machine (AVM) reaalajas hinnagraafik
Agent Virtual Machine (AVM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.24436
$ 0.24436$ 0.24436
24 h madal
$ 0.270539
$ 0.270539$ 0.270539
24 h kõrge

$ 0.24436
$ 0.24436$ 0.24436

$ 0.270539
$ 0.270539$ 0.270539

$ 0.3966
$ 0.3966$ 0.3966

$ 0.138857
$ 0.138857$ 0.138857

-0.34%

+5.72%

+17.49%

+17.49%

Agent Virtual Machine (AVM) reaalajas hind on $0.25836. Viimase 24 tunni jooksul AVM kaubeldud madalaim $ 0.24436 ja kõrgeim $ 0.270539 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.138857.

Lüliajalise tootluse osas on AVM muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, +5.72% 24 tunni vältel +17.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agent Virtual Machine (AVM) – turuteave

$ 13.73M
$ 13.73M$ 13.73M

--
----

$ 25.84M
$ 25.84M$ 25.84M

53.15M
53.15M 53.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Agent Virtual Machine praegune turukapitalisatsioon on $ 13.73M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVM ringlev varu on 53.15M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.84M.

Agent Virtual Machine (AVM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ +0.01397043.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ -0.0050603681.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ -0.0230740024.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agent Virtual Machine ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01397043+5.72%
30 päeva$ -0.0050603681-1.95%
60 päeva$ -0.0230740024-8.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Agent Virtual Machine (AVM) allikas

Ametlik veebisait

Agent Virtual Machine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agent Virtual Machine (AVM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agent Virtual Machine (AVM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agent Virtual Machine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agent Virtual Machine hinna ennustust kohe!

AVM kohalike valuutade suhtes

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika

Agent Virtual Machine (AVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Virtual Machine (AVM) kohta

Kui palju on Agent Virtual Machine (AVM) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVM hind USD on 0.25836 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVM/USD hind?
Praegune hind AVM/USD on $ 0.25836. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agent Virtual Machine turukapitalisatsioon?
AVM turukapitalisatsioon on $ 13.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVM ringlev varu?
AVM ringlev varu on 53.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVM (ATH) hind?
AVM saavutab ATH hinna summas 0.3966 USD.
Mis oli kõigi aegade AVM madalaim (ATL) hind?
AVM nägi ATL hinda summas 0.138857 USD.
Milline on AVM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVM kauplemismaht on -- USD.
Kas AVM sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVM hinna ennustust.
