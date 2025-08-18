Rohkem infot AGVE

Agave hind (AGVE)

1 AGVE/USD reaalajas hind:

$52.79
$52.79
-1.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Agave (AGVE) reaalajas hinnagraafik
Agave (AGVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 52.78
$ 52.78
24 h madal
$ 54.94
$ 54.94
24 h kõrge

$ 52.78
$ 52.78

$ 54.94
$ 54.94

$ 1,466.43
$ 1,466.43

$ 4.92
$ 4.92

-0.69%

-1.65%

+2.27%

+2.27%

Agave (AGVE) reaalajas hind on $52.79. Viimase 24 tunni jooksul AGVE kaubeldud madalaim $ 52.78 ja kõrgeim $ 54.94 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,466.43 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.92.

Lüliajalise tootluse osas on AGVE muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agave (AGVE) – turuteave

$ 5.28M
$ 5.28M

--
--

$ 5.28M
$ 5.28M

100.00K
100.00K

100,000.0
100,000.0

Agave praegune turukapitalisatsioon on $ 5.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGVE ringlev varu on 100.00K, mille koguvaru on 100000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.28M.

Agave (AGVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agave ja USD hinnamuutus $ -0.8872559671989.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agave ja USD hinnamuutus $ +8.2782110600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agave ja USD hinnamuutus $ +28.9679846000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agave ja USD hinnamuutus $ +17.17042412306865.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.8872559671989-1.65%
30 päeva$ +8.2782110600+15.68%
60 päeva$ +28.9679846000+54.87%
90 päeva$ +17.17042412306865+48.21%

Mis on Agave (AGVE)

Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.

Üksuse Agave (AGVE) allikas

Ametlik veebisait

Agave hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agave (AGVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agave (AGVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agave nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agave hinna ennustust kohe!

AGVE kohalike valuutade suhtes

Agave (AGVE) tokenoomika

Agave (AGVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agave (AGVE) kohta

Kui palju on Agave (AGVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGVE hind USD on 52.79 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGVE/USD hind?
Praegune hind AGVE/USD on $ 52.79. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agave turukapitalisatsioon?
AGVE turukapitalisatsioon on $ 5.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGVE ringlev varu?
AGVE ringlev varu on 100.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGVE (ATH) hind?
AGVE saavutab ATH hinna summas 1,466.43 USD.
Mis oli kõigi aegade AGVE madalaim (ATL) hind?
AGVE nägi ATL hinda summas 4.92 USD.
Milline on AGVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGVE kauplemismaht on -- USD.
Kas AGVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGVE hinna ennustust.
Agave (AGVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

