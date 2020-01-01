aether collective (AETHER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi aether collective (AETHER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

aether collective (AETHER) teave Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Ametlik veebisait: https://www.aetherframework.fun/ Valge raamat: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework Ostke AETHER kohe!

aether collective (AETHER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage aether collective (AETHER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.28K $ 47.28K $ 47.28K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 985.37M $ 985.37M $ 985.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.96K $ 47.96K $ 47.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0305496 $ 0.0305496 $ 0.0305496 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003166 $ 0.00003166 $ 0.00003166 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave aether collective (AETHER) hinna kohta

aether collective (AETHER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud aether collective (AETHER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AETHER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AETHER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AETHER tokeni tokenoomikat, avastage AETHER tokeni reaalajas hinda!

AETHER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AETHER võiks suunduda? Meie AETHER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AETHER tokeni hinna ennustust kohe!

