aether collective logo

aether collective hind (AETHER)

Loendis mitteolevad

1 AETHER/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
aether collective (AETHER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:14:44 (UTC+8)

aether collective (AETHER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0305496
$ 0.0305496$ 0.0305496

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-6.12%

-3.41%

-3.41%

aether collective (AETHER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AETHER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AETHERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0305496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AETHER muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -6.12% 24 tunni vältel -3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aether collective (AETHER) – turuteave

$ 46.85K
$ 46.85K$ 46.85K

--
----

$ 47.53K
$ 47.53K$ 47.53K

985.37M
985.37M 985.37M

999,607,498.42826
999,607,498.42826 999,607,498.42826

aether collective praegune turukapitalisatsioon on $ 46.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AETHER ringlev varu on 985.37M, mille koguvaru on 999607498.42826. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.53K.

aether collective (AETHER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse aether collective ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse aether collective ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse aether collective ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse aether collective ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.12%
30 päeva$ 0+0.29%
60 päeva$ 0+23.94%
90 päeva$ 0--

Mis on aether collective (AETHER)

Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.

Üksuse aether collective (AETHER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

aether collective hinna ennustus (USD)

Kui palju on aether collective (AETHER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aether collective (AETHER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aether collective nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aether collective hinna ennustust kohe!

AETHER kohalike valuutade suhtes

aether collective (AETHER) tokenoomika

aether collective (AETHER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AETHER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aether collective (AETHER) kohta

Kui palju on aether collective (AETHER) tänapäeval väärt?
Reaalajas AETHER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AETHER/USD hind?
Praegune hind AETHER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aether collective turukapitalisatsioon?
AETHER turukapitalisatsioon on $ 46.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AETHER ringlev varu?
AETHER ringlev varu on 985.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AETHER (ATH) hind?
AETHER saavutab ATH hinna summas 0.0305496 USD.
Mis oli kõigi aegade AETHER madalaim (ATL) hind?
AETHER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AETHER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AETHER kauplemismaht on -- USD.
Kas AETHER sel aastal kõrgemale ka suundub?
AETHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AETHER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.