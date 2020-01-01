yfii finance (YFII) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi yfii finance (YFII) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

yfii finance (YFII) teave Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Ametlik veebisait: https://dfi.money/#/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

yfii finance (YFII) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage yfii finance (YFII) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Koguvaru: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Ringlev varu: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Kõigi aegade madalaim: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Praegune hind: $ 83.14 $ 83.14 $ 83.14 Lisateave yfii finance (YFII) hinna kohta

yfii finance (YFII) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud yfii finance (YFII) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YFII tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YFII tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YFII tokeni tokenoomikat, avastage YFII tokeni reaalajas hinda!

yfii finance (YFII) hinna ajalugu YFII hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YFII hinna ajalugu kohe!

