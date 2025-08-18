Rohkem infot YFI

YearnFinance hind(YFI)

$5,687.2
$5,687.2
-2.00%1D
YearnFinance (YFI) reaalajas hinnagraafik
YearnFinance (YFI) hinna teave (USD)

$ 5,600.4
$ 5,600.4
$ 5,833.4
$ 5,833.4
$ 5,600.4
$ 5,600.4

$ 5,833.4
$ 5,833.4

$ 93,435.53362241
$ 93,435.53362241

$ 739.439122489
$ 739.439122489

-0.54%

-2.00%

-3.58%

-3.58%

YearnFinance (YFI) reaalajas hind on $ 5,685.1. Viimase 24 tunni jooksul YFI kaubeldud madalaim $ 5,600.4 ja kõrgeim $ 5,833.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. YFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 93,435.53362241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 739.439122489.

Lüliajalise tootluse osas on YFI muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel -3.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YearnFinance (YFI) – turuteave

No.244

$ 192.38M
$ 192.38M

$ 624.86K
$ 624.86K

$ 208.34M
$ 208.34M

33.84K
33.84K

36,646.35801769
36,646.35801769

ETH

YearnFinance praegune turukapitalisatsioon on $ 192.38M $ 624.86K 24 tunnise kauplemismahuga. YFI ringlev varu on 33.84K, mille koguvaru on 36646.35801769. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

YearnFinance (YFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YearnFinance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -116.065-2.00%
30 päeva$ -276-4.64%
60 päeva$ +642.3+12.73%
90 päeva$ +147.4+2.66%
YearnFinance Hinnamuutus täna

Täna registreeris YFI muutuse $ -116.065 (-2.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YearnFinance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -276 (-4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YearnFinance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YFI $ +642.3 (+12.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YearnFinance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +147.4 (+2.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YearnFinance (YFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YearnFinance hinnaajaloo lehte.

Mis on YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YearnFinance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida YFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YearnFinance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YearnFinance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YearnFinance hinna ennustus (USD)

Kui palju on YearnFinance (YFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YearnFinance (YFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YearnFinance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YearnFinance hinna ennustust kohe!

YearnFinance (YFI) tokenoomika

YearnFinance (YFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YearnFinance (YFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YearnFinance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YearnFinance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YFI kohalike valuutade suhtes

1 YearnFinance(YFI)/VND
149,603,406.5
1 YearnFinance(YFI)/AUD
A$8,698.203
1 YearnFinance(YFI)/GBP
4,150.123
1 YearnFinance(YFI)/EUR
4,832.335
1 YearnFinance(YFI)/USD
$5,685.1
1 YearnFinance(YFI)/MYR
RM23,934.271
1 YearnFinance(YFI)/TRY
232,236.335
1 YearnFinance(YFI)/JPY
¥835,709.7
1 YearnFinance(YFI)/ARS
ARS$7,364,080.583
1 YearnFinance(YFI)/RUB
452,761.364
1 YearnFinance(YFI)/INR
497,503.101
1 YearnFinance(YFI)/IDR
Rp91,695,148.453
1 YearnFinance(YFI)/KRW
7,895,921.688
1 YearnFinance(YFI)/PHP
321,492.405
1 YearnFinance(YFI)/EGP
￡E.274,078.671
1 YearnFinance(YFI)/BRL
R$30,699.54
1 YearnFinance(YFI)/CAD
C$7,845.438
1 YearnFinance(YFI)/BDT
690,398.544
1 YearnFinance(YFI)/NGN
8,719,465.274
1 YearnFinance(YFI)/UAH
234,282.971
1 YearnFinance(YFI)/VES
Bs767,488.5
1 YearnFinance(YFI)/CLP
$5,480,436.4
1 YearnFinance(YFI)/PKR
Rs1,610,475.128
1 YearnFinance(YFI)/KZT
3,077,969.991
1 YearnFinance(YFI)/THB
฿183,969.836
1 YearnFinance(YFI)/TWD
NT$170,723.553
1 YearnFinance(YFI)/AED
د.إ20,864.317
1 YearnFinance(YFI)/CHF
Fr4,548.08
1 YearnFinance(YFI)/HKD
HK$44,457.482
1 YearnFinance(YFI)/AMD
֏2,173,186.326
1 YearnFinance(YFI)/MAD
.د.م51,109.049
1 YearnFinance(YFI)/MXN
$106,481.923
1 YearnFinance(YFI)/PLN
20,636.913
1 YearnFinance(YFI)/RON
лв24,559.632
1 YearnFinance(YFI)/SEK
kr54,235.854
1 YearnFinance(YFI)/BGN
лв9,494.117
1 YearnFinance(YFI)/HUF
Ft1,918,039.038
1 YearnFinance(YFI)/CZK
118,875.441
1 YearnFinance(YFI)/KWD
د.ك1,733.9555
1 YearnFinance(YFI)/ILS
19,158.787
1 YearnFinance(YFI)/NOK
kr57,760.616
1 YearnFinance(YFI)/NZD
$9,550.968

YearnFinance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YearnFinance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse YearnFinance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YearnFinance kohta

Kui palju on YearnFinance (YFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas YFI hind USD on 5,685.1 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YFI/USD hind?
Praegune hind YFI/USD on $ 5,685.1. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YearnFinance turukapitalisatsioon?
YFI turukapitalisatsioon on $ 192.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YFI ringlev varu?
YFI ringlev varu on 33.84K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YFI (ATH) hind?
YFI saavutab ATH hinna summas 93,435.53362241 USD.
Mis oli kõigi aegade YFI madalaim (ATL) hind?
YFI nägi ATL hinda summas 739.439122489 USD.
Milline on YFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YFI kauplemismaht on $ 624.86K USD.
Kas YFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
YFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YFI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:29:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

