Venus (XVS) teave Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Ametlik veebisait: https://venus.io/ Valge raamat: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 Ostke XVS kohe!

Venus (XVS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Venus (XVS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 96.80M $ 96.80M $ 96.80M Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 178.45M $ 178.45M $ 178.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 148 $ 148 $ 148 Kõigi aegade madalaim: $ 2.07012692 $ 2.07012692 $ 2.07012692 Praegune hind: $ 5.9482 $ 5.9482 $ 5.9482 Lisateave Venus (XVS) hinna kohta

Venus (XVS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Venus (XVS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XVS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XVS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XVS tokeni tokenoomikat, avastage XVS tokeni reaalajas hinda!

Venus (XVS) hinna ajalugu XVS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XVS hinna ajalugu kohe!

XVS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XVS võiks suunduda? Meie XVS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XVS tokeni hinna ennustust kohe!

