Verge (XVG) teave The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Ametlik veebisait: http://vergecurrency.com/ Valge raamat: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Plokiahela Explorer: https://verge-blockchain.info/ Ostke XVG kohe!

Verge (XVG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Verge (XVG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.44M $ 104.44M $ 104.44M Koguvaru: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Ringlev varu: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.44M $ 104.44M $ 104.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Praegune hind: $ 0.006321 $ 0.006321 $ 0.006321 Lisateave Verge (XVG) hinna kohta

Verge (XVG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Verge (XVG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XVG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XVG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XVG tokeni tokenoomikat, avastage XVG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XVG Kas olete huvitatud Verge (XVG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XVG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XVG MEXC-ist osta!

Verge (XVG) hinna ajalugu XVG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XVG hinna ajalugu kohe!

XVG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XVG võiks suunduda? Meie XVG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XVG tokeni hinna ennustust kohe!

