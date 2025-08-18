Mis on Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verge (XVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verge (XVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verge hinna ennustust kohe!

Verge (XVG) tokenoomika

Verge (XVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Verge ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Verge võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verge kohta Kui palju on Verge (XVG) tänapäeval väärt? Reaalajas XVG hind USD on 0.006757 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XVG/USD hind? $ 0.006757 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XVG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Verge turukapitalisatsioon? XVG turukapitalisatsioon on $ 111.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XVG ringlev varu? XVG ringlev varu on 16.52B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XVG (ATH) hind? XVG saavutab ATH hinna summas 0.3005880117416382 USD . Mis oli kõigi aegade XVG madalaim (ATL) hind? XVG nägi ATL hinda summas 0.00000216713010559 USD . Milline on XVG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XVG kauplemismaht on $ 364.10K USD . Kas XVG sel aastal kõrgemale ka suundub? XVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XVG hinna ennustust

Värsked uudised

