Verge (XVG) reaalajas hind on $ 0.006757. Viimase 24 tunni jooksul XVG kaubeldud madalaim $ 0.006633 ja kõrgeim $ 0.006923 näitab aktiivset turu volatiivsust. XVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3005880117416382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000216713010559.
Lüliajalise tootluse osas on XVG muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel -6.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Verge (XVG) – turuteave
$ 111.64M
$ 364.10K
$ 111.64M
16.52B
16,521,951,235.741348
XVG
Verge praegune turukapitalisatsioon on $ 111.64M$ 364.10K 24 tunnise kauplemismahuga. XVG ringlev varu on 16.52B, mille koguvaru on 16521951235.741348. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Verge (XVG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Verge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001379
-2.00%
30 päeva
$ -0.000463
-6.42%
60 päeva
$ +0.001966
+41.03%
90 päeva
$ -0.000058
-0.86%
Verge Hinnamuutus täna
Täna registreeris XVG muutuse $ -0.0001379 (-2.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Verge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000463 (-6.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Verge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XVG $ +0.001966 (+41.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Verge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000058 (-0.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Verge (XVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
Verge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XVG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Verge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Verge hinna ennustus (USD)
Kui palju on Verge (XVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verge (XVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Verge (XVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Verge (XVG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Verge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
