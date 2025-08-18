Rohkem infot XVG

Verge logo

Verge hind(XVG)

1 XVG/USD reaalajas hind:

$0.006757
$0.006757
-2.00%1D
USD
Verge (XVG) reaalajas hinnagraafik
Verge (XVG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006633
$ 0.006633
24 h madal
$ 0.006923
$ 0.006923
24 h kõrge

$ 0.006633
$ 0.006633

$ 0.006923
$ 0.006923

$ 0.3005880117416382
$ 0.3005880117416382

$ 0.00000216713010559
$ 0.00000216713010559

+0.05%

-2.00%

-6.61%

-6.61%

Verge (XVG) reaalajas hind on $ 0.006757. Viimase 24 tunni jooksul XVG kaubeldud madalaim $ 0.006633 ja kõrgeim $ 0.006923 näitab aktiivset turu volatiivsust. XVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3005880117416382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000216713010559.

Lüliajalise tootluse osas on XVG muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel -6.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Verge (XVG) – turuteave

No.353

$ 111.64M
$ 111.64M

$ 364.10K
$ 364.10K

$ 111.64M
$ 111.64M

16.52B
16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348

XVG

Verge praegune turukapitalisatsioon on $ 111.64M $ 364.10K 24 tunnise kauplemismahuga. XVG ringlev varu on 16.52B, mille koguvaru on 16521951235.741348. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Verge (XVG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Verge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001379-2.00%
30 päeva$ -0.000463-6.42%
60 päeva$ +0.001966+41.03%
90 päeva$ -0.000058-0.86%
Verge Hinnamuutus täna

Täna registreeris XVG muutuse $ -0.0001379 (-2.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Verge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000463 (-6.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Verge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XVG $ +0.001966 (+41.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Verge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000058 (-0.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Verge (XVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Verge hinnaajaloo lehte.

Mis on Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XVG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Verge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Verge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verge (XVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verge (XVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verge hinna ennustust kohe!

Verge (XVG) tokenoomika

Verge (XVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Verge (XVG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Verge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XVG kohalike valuutade suhtes

1 Verge(XVG)/VND
177.810455
1 Verge(XVG)/AUD
A$0.01027064
1 Verge(XVG)/GBP
0.00493261
1 Verge(XVG)/EUR
0.00574345
1 Verge(XVG)/USD
$0.006757
1 Verge(XVG)/MYR
RM0.02844697
1 Verge(XVG)/TRY
0.27561803
1 Verge(XVG)/JPY
¥0.993279
1 Verge(XVG)/ARS
ARS$8.76389657
1 Verge(XVG)/RUB
0.53860047
1 Verge(XVG)/INR
0.59130507
1 Verge(XVG)/IDR
Rp108.98385571
1 Verge(XVG)/KRW
9.38466216
1 Verge(XVG)/PHP
0.38210835
1 Verge(XVG)/EGP
￡E.0.32609282
1 Verge(XVG)/BRL
R$0.0364878
1 Verge(XVG)/CAD
C$0.00932466
1 Verge(XVG)/BDT
0.82057008
1 Verge(XVG)/NGN
10.36348118
1 Verge(XVG)/UAH
0.27845597
1 Verge(XVG)/VES
Bs0.912195
1 Verge(XVG)/CLP
$6.513748
1 Verge(XVG)/PKR
Rs1.91412296
1 Verge(XVG)/KZT
3.65830737
1 Verge(XVG)/THB
฿0.2182511
1 Verge(XVG)/TWD
NT$0.20291271
1 Verge(XVG)/AED
د.إ0.02479819
1 Verge(XVG)/CHF
Fr0.0054056
1 Verge(XVG)/HKD
HK$0.05283974
1 Verge(XVG)/AMD
֏2.58293082
1 Verge(XVG)/MAD
.د.م0.06074543
1 Verge(XVG)/MXN
$0.12750459
1 Verge(XVG)/PLN
0.02459548
1 Verge(XVG)/RON
лв0.02919024
1 Verge(XVG)/SEK
kr0.06452935
1 Verge(XVG)/BGN
лв0.01128419
1 Verge(XVG)/HUF
Ft2.2811632
1 Verge(XVG)/CZK
0.1412213
1 Verge(XVG)/KWD
د.ك0.002060885
1 Verge(XVG)/ILS
0.02277109
1 Verge(XVG)/NOK
kr0.06885383
1 Verge(XVG)/NZD
$0.01135176

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verge kohta

Kui palju on Verge (XVG) tänapäeval väärt?
Reaalajas XVG hind USD on 0.006757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XVG/USD hind?
Praegune hind XVG/USD on $ 0.006757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Verge turukapitalisatsioon?
XVG turukapitalisatsioon on $ 111.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XVG ringlev varu?
XVG ringlev varu on 16.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XVG (ATH) hind?
XVG saavutab ATH hinna summas 0.3005880117416382 USD.
Mis oli kõigi aegade XVG madalaim (ATL) hind?
XVG nägi ATL hinda summas 0.00000216713010559 USD.
Milline on XVG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XVG kauplemismaht on $ 364.10K USD.
Kas XVG sel aastal kõrgemale ka suundub?
XVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XVG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.006757
