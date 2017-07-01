Tezos (XTZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tezos (XTZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tezos (XTZ) teave Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Ametlik veebisait: https://www.tezos.com/ Valge raamat: https://tezos.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://tzstats.com/ Ostke XTZ kohe!

Tezos (XTZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tezos (XTZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 839.09M Koguvaru: $ 1.08B Ringlev varu: $ 1.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 855.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.17021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.314631309952 Praegune hind: $ 0.7951

Tezos (XTZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tezos (XTZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTZ tokeni tokenoomikat, avastage XTZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XTZ Kas olete huvitatud Tezos (XTZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XTZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Tezos (XTZ) hinna ajalugu XTZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

XTZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTZ võiks suunduda? Meie XTZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

