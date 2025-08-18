Tezos (XTZ) reaalajas hind on $ 0.8569. Viimase 24 tunni jooksul XTZ kaubeldud madalaim $ 0.844 ja kõrgeim $ 0.8786 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.175448161770554 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.314631309952.
Lüliajalise tootluse osas on XTZ muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tezos (XTZ) – turuteave
No.88
$ 903.99M
$ 722.25K
$ 921.18M
1.05B
--
1,075,018,862.568979
0.02%
2017-07-01 00:00:00
$ 0.47
XTZ
Tezos (XTZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tezos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.017046
-1.95%
30 päeva
$ +0.1653
+23.90%
60 päeva
$ +0.32
+59.60%
90 päeva
$ +0.2416
+39.26%
Tezos Hinnamuutus täna
Täna registreeris XTZ muutuse $ -0.017046 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tezos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1653 (+23.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tezos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XTZ $ +0.32 (+59.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tezos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2416 (+39.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tezos (XTZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.
Tezos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tezos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XTZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tezos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tezos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tezos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tezos (XTZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tezos (XTZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tezos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tezos (XTZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tezos (XTZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tezos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tezos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
