Tezos hind(XTZ)

$0.8571
-1.95%1D
Tezos (XTZ) reaalajas hinnagraafik
Tezos (XTZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.844
24 h madal
$ 0.8786
24 h kõrge

-1.95%

Tezos (XTZ) reaalajas hind on $ 0.8569. Viimase 24 tunni jooksul XTZ kaubeldud madalaim $ 0.844 ja kõrgeim $ 0.8786 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.175448161770554 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.314631309952.

Lüliajalise tootluse osas on XTZ muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tezos (XTZ) – turuteave

No.88

$ 903.99M
$ 722.25K
$ 921.18M
1.05B
--
1,075,018,862.568979
0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
XTZ

Tezos praegune turukapitalisatsioon on $ 903.99M $ 722.25K 24 tunnise kauplemismahuga. XTZ ringlev varu on 1.05B, mille koguvaru on 1075018862.568979. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Tezos (XTZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tezos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.017046-1.95%
30 päeva$ +0.1653+23.90%
60 päeva$ +0.32+59.60%
90 päeva$ +0.2416+39.26%
Tezos Hinnamuutus täna

Täna registreeris XTZ muutuse $ -0.017046 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tezos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1653 (+23.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tezos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XTZ $ +0.32 (+59.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tezos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2416 (+39.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tezos (XTZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tezos hinnaajaloo lehte.

Mis on Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tezos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XTZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tezos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tezos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tezos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tezos (XTZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tezos (XTZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tezos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tezos hinna ennustust kohe!

Tezos (XTZ) tokenoomika

Tezos (XTZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tezos (XTZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tezos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tezos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XTZ kohalike valuutade suhtes

1 Tezos(XTZ)/VND
1 Tezos(XTZ)/AUD
1 Tezos(XTZ)/GBP
1 Tezos(XTZ)/EUR
1 Tezos(XTZ)/USD
1 Tezos(XTZ)/MYR
1 Tezos(XTZ)/TRY
1 Tezos(XTZ)/JPY
1 Tezos(XTZ)/ARS
1 Tezos(XTZ)/RUB
1 Tezos(XTZ)/INR
1 Tezos(XTZ)/IDR
1 Tezos(XTZ)/KRW
1 Tezos(XTZ)/PHP
1 Tezos(XTZ)/EGP
1 Tezos(XTZ)/BRL
1 Tezos(XTZ)/CAD
1 Tezos(XTZ)/BDT
1 Tezos(XTZ)/NGN
1 Tezos(XTZ)/UAH
1 Tezos(XTZ)/VES
1 Tezos(XTZ)/CLP
1 Tezos(XTZ)/PKR
1 Tezos(XTZ)/KZT
1 Tezos(XTZ)/THB
1 Tezos(XTZ)/TWD
1 Tezos(XTZ)/AED
1 Tezos(XTZ)/CHF
1 Tezos(XTZ)/HKD
1 Tezos(XTZ)/AMD
1 Tezos(XTZ)/MAD
1 Tezos(XTZ)/MXN
1 Tezos(XTZ)/PLN
1 Tezos(XTZ)/RON
1 Tezos(XTZ)/SEK
1 Tezos(XTZ)/BGN
1 Tezos(XTZ)/HUF
1 Tezos(XTZ)/CZK
1 Tezos(XTZ)/KWD
1 Tezos(XTZ)/ILS
1 Tezos(XTZ)/NOK
1 Tezos(XTZ)/NZD
Tezos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tezos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tezos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tezos kohta

Kui palju on Tezos (XTZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTZ hind USD on 0.8569 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTZ/USD hind?
Praegune hind XTZ/USD on $ 0.8569. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tezos turukapitalisatsioon?
XTZ turukapitalisatsioon on $ 903.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTZ ringlev varu?
XTZ ringlev varu on 1.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTZ (ATH) hind?
XTZ saavutab ATH hinna summas 9.175448161770554 USD.
Mis oli kõigi aegade XTZ madalaim (ATL) hind?
XTZ nägi ATL hinda summas 0.314631309952 USD.
Milline on XTZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTZ kauplemismaht on $ 722.25K USD.
Kas XTZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTZ hinna ennustust.
Tezos (XTZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

