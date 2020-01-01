Sign (SIGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sign (SIGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sign (SIGN) teave Ametlik veebisait: https://sign.global/ Valge raamat: https://docs.sign.global/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Ostke SIGN kohe!

Sign (SIGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sign (SIGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91.72M $ 91.72M $ 91.72M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 679.40M $ 679.40M $ 679.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13387 $ 0.13387 $ 0.13387 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 Praegune hind: $ 0.06794 $ 0.06794 $ 0.06794 Lisateave Sign (SIGN) hinna kohta

Sign (SIGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sign (SIGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIGN tokeni tokenoomikat, avastage SIGN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SIGN Kas olete huvitatud Sign (SIGN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SIGN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SIGN MEXC-ist osta!

Sign (SIGN) hinna ajalugu SIGN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIGN hinna ajalugu kohe!

SIGN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIGN võiks suunduda? Meie SIGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIGN tokeni hinna ennustust kohe!

