XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi XRP Healthcare (XRPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

XRP Healthcare (XRPH) teave

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

Ametlik veebisait:
https://xrphealthcare.ai
Plokiahela Explorer:
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage XRP Healthcare (XRPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 4.30M
$ 4.30M
Koguvaru:
$ 99.94M
$ 99.94M
Ringlev varu:
$ 70.71M
$ 70.71M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 6.08M
$ 6.08M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.34333
$ 0.34333
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823
Praegune hind:
$ 0.06081
$ 0.06081

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate XRPH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

XRPH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate XRPH tokeni tokenoomikat, avastage XRPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XRPH

Kas olete huvitatud XRP Healthcare (XRPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XRPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

XRP Healthcare (XRPH) hinna ajalugu

XRPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

XRPH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu XRPH võiks suunduda? Meie XRPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.