XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XRP Healthcare (XRPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XRP Healthcare (XRPH) teave The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Ametlik veebisait: https://xrphealthcare.ai Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Ostke XRPH kohe!

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XRP Healthcare (XRPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Koguvaru: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Ringlev varu: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Praegune hind: $ 0.06081 $ 0.06081 $ 0.06081 Lisateave XRP Healthcare (XRPH) hinna kohta

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XRPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XRPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XRPH tokeni tokenoomikat, avastage XRPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XRPH Kas olete huvitatud XRP Healthcare (XRPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XRPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XRPH MEXC-ist osta!

XRP Healthcare (XRPH) hinna ajalugu XRPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XRPH hinna ajalugu kohe!

XRPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XRPH võiks suunduda? Meie XRPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XRPH tokeni hinna ennustust kohe!

