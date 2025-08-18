Rohkem infot XRPH

XRPH Hinnainfo

XRPH Ametlik veebisait

XRPH Tokenoomika

XRPH Hinnaprognoos

XRPH Ajalugu

XRPH – ostujuhend

XRPH-usaldusraha valuutakonverter

XRPH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XRP Healthcare logo

XRP Healthcare hind(XRPH)

1 XRPH/USD reaalajas hind:

$0.05855
$0.05855$0.05855
-3.77%1D
USD
XRP Healthcare (XRPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:30 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05773
$ 0.05773$ 0.05773
24 h madal
$ 0.06379
$ 0.06379$ 0.06379
24 h kõrge

$ 0.05773
$ 0.05773$ 0.05773

$ 0.06379
$ 0.06379$ 0.06379

$ 0.4176531973279314
$ 0.4176531973279314$ 0.4176531973279314

$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823

+0.35%

-3.76%

+1.10%

+1.10%

XRP Healthcare (XRPH) reaalajas hind on $ 0.05855. Viimase 24 tunni jooksul XRPH kaubeldud madalaim $ 0.05773 ja kõrgeim $ 0.06379 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4176531973279314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011403885631873823.

Lüliajalise tootluse osas on XRPH muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel +1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XRP Healthcare (XRPH) – turuteave

No.1501

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 191.20K
$ 191.20K$ 191.20K

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

70.71M
70.71M 70.71M

99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35

XRP

XRP Healthcare praegune turukapitalisatsioon on $ 4.14M $ 191.20K 24 tunnise kauplemismahuga. XRPH ringlev varu on 70.71M, mille koguvaru on 99943507.35. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XRP Healthcare (XRPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XRP Healthcare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0022938-3.76%
30 päeva$ -0.00527-8.26%
60 päeva$ -0.00638-9.83%
90 päeva$ -0.04664-44.34%
XRP Healthcare Hinnamuutus täna

Täna registreeris XRPH muutuse $ -0.0022938 (-3.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XRP Healthcare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00527 (-8.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XRP Healthcare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRPH $ -0.00638 (-9.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XRP Healthcare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04664 (-44.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XRP Healthcare (XRPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XRP Healthcare hinnaajaloo lehte.

Mis on XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRP Healthcare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XRPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XRP Healthcare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRP Healthcare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XRP Healthcare hinna ennustus (USD)

Kui palju on XRP Healthcare (XRPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRP Healthcare (XRPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRP Healthcare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XRP Healthcare hinna ennustust kohe!

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika

XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XRP Healthcare (XRPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XRP Healthcare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRP Healthcare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XRPH kohalike valuutade suhtes

1 XRP Healthcare(XRPH)/VND
1,540.74325
1 XRP Healthcare(XRPH)/AUD
A$0.0895815
1 XRP Healthcare(XRPH)/GBP
0.0427415
1 XRP Healthcare(XRPH)/EUR
0.0497675
1 XRP Healthcare(XRPH)/USD
$0.05855
1 XRP Healthcare(XRPH)/MYR
RM0.2464955
1 XRP Healthcare(XRPH)/TRY
2.393524
1 XRP Healthcare(XRPH)/JPY
¥8.60685
1 XRP Healthcare(XRPH)/ARS
ARS$75.8415715
1 XRP Healthcare(XRPH)/RUB
4.662922
1 XRP Healthcare(XRPH)/INR
5.1237105
1 XRP Healthcare(XRPH)/IDR
Rp944.3547065
1 XRP Healthcare(XRPH)/KRW
81.318924
1 XRP Healthcare(XRPH)/PHP
3.324469
1 XRP Healthcare(XRPH)/EGP
￡E.2.8238665
1 XRP Healthcare(XRPH)/BRL
R$0.31617
1 XRP Healthcare(XRPH)/CAD
C$0.080799
1 XRP Healthcare(XRPH)/BDT
7.1027005
1 XRP Healthcare(XRPH)/NGN
89.6628845
1 XRP Healthcare(XRPH)/UAH
2.4128455
1 XRP Healthcare(XRPH)/VES
Bs7.90425
1 XRP Healthcare(XRPH)/CLP
$56.3251
1 XRP Healthcare(XRPH)/PKR
Rs16.571992
1 XRP Healthcare(XRPH)/KZT
31.6655965
1 XRP Healthcare(XRPH)/THB
฿1.894678
1 XRP Healthcare(XRPH)/TWD
NT$1.7582565
1 XRP Healthcare(XRPH)/AED
د.إ0.2148785
1 XRP Healthcare(XRPH)/CHF
Fr0.04684
1 XRP Healthcare(XRPH)/HKD
HK$0.457861
1 XRP Healthcare(XRPH)/AMD
֏22.38952
1 XRP Healthcare(XRPH)/MAD
.د.م0.5263645
1 XRP Healthcare(XRPH)/MXN
$1.0954705
1 XRP Healthcare(XRPH)/PLN
0.2125365
1 XRP Healthcare(XRPH)/RON
лв0.252936
1 XRP Healthcare(XRPH)/SEK
kr0.558567
1 XRP Healthcare(XRPH)/BGN
лв0.0977785
1 XRP Healthcare(XRPH)/HUF
Ft19.7600395
1 XRP Healthcare(XRPH)/CZK
1.223695
1 XRP Healthcare(XRPH)/KWD
د.ك0.0177992
1 XRP Healthcare(XRPH)/ILS
0.1973135
1 XRP Healthcare(XRPH)/NOK
kr0.594868
1 XRP Healthcare(XRPH)/NZD
$0.098364

XRP Healthcare ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XRP Healthcare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse XRP Healthcare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XRP Healthcare kohta

Kui palju on XRP Healthcare (XRPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas XRPH hind USD on 0.05855 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XRPH/USD hind?
Praegune hind XRPH/USD on $ 0.05855. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XRP Healthcare turukapitalisatsioon?
XRPH turukapitalisatsioon on $ 4.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XRPH ringlev varu?
XRPH ringlev varu on 70.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRPH (ATH) hind?
XRPH saavutab ATH hinna summas 0.4176531973279314 USD.
Mis oli kõigi aegade XRPH madalaim (ATL) hind?
XRPH nägi ATL hinda summas 0.011403885631873823 USD.
Milline on XRPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XRPH kauplemismaht on $ 191.20K USD.
Kas XRPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
XRPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRPH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:30 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XRPH/USD kalkulaator

Summa

XRPH
XRPH
USD
USD

1 XRPH = 0.05855 USD

Kauplemine: XRPH

XRPHUSDT
$0.05855
$0.05855$0.05855
-3.76%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu