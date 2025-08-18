XRP Healthcare (XRPH) reaalajas hind on $ 0.05855. Viimase 24 tunni jooksul XRPH kaubeldud madalaim $ 0.05773 ja kõrgeim $ 0.06379 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4176531973279314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011403885631873823.
Lüliajalise tootluse osas on XRPH muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel +1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XRP Healthcare (XRPH) – turuteave
No.1501
$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M
$ 191.20K
$ 191.20K$ 191.20K
$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M
70.71M
70.71M 70.71M
99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35
XRP
XRP Healthcare praegune turukapitalisatsioon on $ 4.14M$ 191.20K 24 tunnise kauplemismahuga. XRPH ringlev varu on 70.71M, mille koguvaru on 99943507.35. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XRP Healthcare (XRPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XRP Healthcare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0022938
-3.76%
30 päeva
$ -0.00527
-8.26%
60 päeva
$ -0.00638
-9.83%
90 päeva
$ -0.04664
-44.34%
XRP Healthcare Hinnamuutus täna
Täna registreeris XRPH muutuse $ -0.0022938 (-3.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XRP Healthcare 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00527 (-8.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XRP Healthcare 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRPH $ -0.00638 (-9.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XRP Healthcare 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04664 (-44.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XRP Healthcare (XRPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.
XRP Healthcare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRP Healthcare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XRPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XRP Healthcare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRP Healthcare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XRP Healthcare hinna ennustus (USD)
Kui palju on XRP Healthcare (XRPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRP Healthcare (XRPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRP Healthcare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XRP Healthcare (XRPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XRP Healthcare (XRPH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XRP Healthcare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRP Healthcare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.