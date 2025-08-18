Mixin (XIN) reaalajas hind on $ 108. Viimase 24 tunni jooksul XIN kaubeldud madalaim $ 104.5 ja kõrgeim $ 109 näitab aktiivset turu volatiivsust. XINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,387.60009765625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on XIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mixin (XIN) – turuteave
No.4938
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.29K
$ 5.29K$ 5.29K
$ 108.00M
$ 108.00M$ 108.00M
0.00
0.00 0.00
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
0.00%
ETH
Mixin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 5.29K 24 tunnise kauplemismahuga. XIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 108.00M.
Mixin (XIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mixin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -22.5
-17.25%
60 päeva
$ +8.27
+8.29%
90 päeva
$ -5
-4.43%
Mixin Hinnamuutus täna
Täna registreeris XIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mixin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -22.5 (-17.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mixin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XIN $ +8.27 (+8.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mixin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -5 (-4.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mixin (XIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility.
Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized
Mixin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mixin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mixin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mixin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mixin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mixin (XIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mixin (XIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mixin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mixin (XIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mixin (XIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mixin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mixin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.