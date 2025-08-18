Rohkem infot XIN

Mixin hind(XIN)

1 XIN/USD reaalajas hind:

Mixin (XIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:15 (UTC+8)

Mixin (XIN) hinna teave (USD)

Mixin (XIN) reaalajas hind on $ 108. Viimase 24 tunni jooksul XIN kaubeldud madalaim $ 104.5 ja kõrgeim $ 109 näitab aktiivset turu volatiivsust. XINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,387.60009765625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mixin (XIN) – turuteave

Mixin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 5.29K 24 tunnise kauplemismahuga. XIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 108.00M.

Mixin (XIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mixin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -22.5-17.25%
60 päeva$ +8.27+8.29%
90 päeva$ -5-4.43%
Mixin Hinnamuutus täna

Täna registreeris XIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mixin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -22.5 (-17.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mixin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XIN $ +8.27 (+8.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mixin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -5 (-4.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mixin (XIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mixin hinnaajaloo lehte.

Mis on Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mixin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mixin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mixin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mixin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mixin (XIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mixin (XIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mixin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mixin hinna ennustust kohe!

Mixin (XIN) tokenoomika

Mixin (XIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mixin (XIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mixin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mixin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XIN kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mixin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mixin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mixin kohta

Kui palju on Mixin (XIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas XIN hind USD on 108 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XIN/USD hind?
Praegune hind XIN/USD on $ 108. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mixin turukapitalisatsioon?
XIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XIN ringlev varu?
XIN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XIN (ATH) hind?
XIN saavutab ATH hinna summas 2,387.60009765625 USD.
Mis oli kõigi aegade XIN madalaim (ATL) hind?
XIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XIN kauplemismaht on $ 5.29K USD.
Kas XIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
XIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XIN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:15 (UTC+8)

Mixin (XIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

