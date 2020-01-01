XFI (XFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XFI (XFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XFI (XFI) teave CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Ametlik veebisait: https://crossfi.org/ Valge raamat: https://docs.crossfi.org Plokiahela Explorer: https://xfiscan.com/ Ostke XFI kohe!

XFI (XFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XFI (XFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Koguvaru: $ 67.02M $ 67.02M $ 67.02M Ringlev varu: $ 61.29M $ 61.29M $ 61.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05961644603644305 $ 0.05961644603644305 $ 0.05961644603644305 Praegune hind: $ 0.0605 $ 0.0605 $ 0.0605 Lisateave XFI (XFI) hinna kohta

XFI (XFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XFI (XFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XFI tokeni tokenoomikat, avastage XFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XFI Kas olete huvitatud XFI (XFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XFI MEXC-ist osta!

XFI (XFI) hinna ajalugu XFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XFI hinna ajalugu kohe!

XFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XFI võiks suunduda? Meie XFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XFI tokeni hinna ennustust kohe!

