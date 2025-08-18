XFI (XFI) reaalajas hind on $ 0.0658. Viimase 24 tunni jooksul XFI kaubeldud madalaim $ 0.0658 ja kõrgeim $ 0.0682 näitab aktiivset turu volatiivsust. XFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.989041429955563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06719876633093316.
Lüliajalise tootluse osas on XFI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -7.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XFI (XFI) – turuteave
No.1518
$ 4.03M
$ 4.03M
$ 44.80K
$ 44.80K
$ 24.90M
$ 24.90M
61.24M
61.24M
378,432,000
378,432,000
66,791,044.49394149
66,791,044.49394149
16.18%
XFI
XFI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.03M$ 44.80K 24 tunnise kauplemismahuga. XFI ringlev varu on 61.24M, mille koguvaru on 66791044.49394149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.90M.
XFI (XFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XFI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000497
-0.75%
30 päeva
$ -0.0103
-13.54%
60 päeva
$ -0.0236
-26.40%
90 päeva
$ -0.0587
-47.15%
XFI Hinnamuutus täna
Täna registreeris XFI muutuse $ -0.000497 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XFI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0103 (-13.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XFI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XFI $ -0.0236 (-26.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XFI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0587 (-47.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XFI (XFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology.
CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.
XFI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XFI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XFI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XFI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XFI hinna ennustus (USD)
Kui palju on XFI (XFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XFI (XFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XFI (XFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XFI (XFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XFI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XFI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.