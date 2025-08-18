Rohkem infot XFI

XFI Hinnainfo

XFI Valge raamat

XFI Ametlik veebisait

XFI Tokenoomika

XFI Hinnaprognoos

XFI Ajalugu

XFI – ostujuhend

XFI-usaldusraha valuutakonverter

XFI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XFI logo

XFI hind(XFI)

1 XFI/USD reaalajas hind:

$0.0658
$0.0658$0.0658
-0.75%1D
USD
XFI (XFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:27:57 (UTC+8)

XFI (XFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658
24 h madal
$ 0.0682
$ 0.0682$ 0.0682
24 h kõrge

$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658

$ 0.0682
$ 0.0682$ 0.0682

$ 1.989041429955563
$ 1.989041429955563$ 1.989041429955563

$ 0.06719876633093316
$ 0.06719876633093316$ 0.06719876633093316

0.00%

-0.75%

-7.59%

-7.59%

XFI (XFI) reaalajas hind on $ 0.0658. Viimase 24 tunni jooksul XFI kaubeldud madalaim $ 0.0658 ja kõrgeim $ 0.0682 näitab aktiivset turu volatiivsust. XFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.989041429955563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06719876633093316.

Lüliajalise tootluse osas on XFI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -7.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XFI (XFI) – turuteave

No.1518

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 44.80K
$ 44.80K$ 44.80K

$ 24.90M
$ 24.90M$ 24.90M

61.24M
61.24M 61.24M

378,432,000
378,432,000 378,432,000

66,791,044.49394149
66,791,044.49394149 66,791,044.49394149

16.18%

XFI

XFI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.03M $ 44.80K 24 tunnise kauplemismahuga. XFI ringlev varu on 61.24M, mille koguvaru on 66791044.49394149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.90M.

XFI (XFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XFI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000497-0.75%
30 päeva$ -0.0103-13.54%
60 päeva$ -0.0236-26.40%
90 päeva$ -0.0587-47.15%
XFI Hinnamuutus täna

Täna registreeris XFI muutuse $ -0.000497 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XFI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0103 (-13.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XFI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XFI $ -0.0236 (-26.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XFI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0587 (-47.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XFI (XFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XFI hinnaajaloo lehte.

Mis on XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

XFI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XFI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XFI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XFI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XFI hinna ennustus (USD)

Kui palju on XFI (XFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XFI (XFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XFI hinna ennustust kohe!

XFI (XFI) tokenoomika

XFI (XFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XFI (XFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XFI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XFI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XFI kohalike valuutade suhtes

1 XFI(XFI)/VND
1,731.527
1 XFI(XFI)/AUD
A$0.100674
1 XFI(XFI)/GBP
0.048034
1 XFI(XFI)/EUR
0.05593
1 XFI(XFI)/USD
$0.0658
1 XFI(XFI)/MYR
RM0.277018
1 XFI(XFI)/TRY
2.68793
1 XFI(XFI)/JPY
¥9.6726
1 XFI(XFI)/ARS
ARS$85.232714
1 XFI(XFI)/RUB
5.240312
1 XFI(XFI)/INR
5.758158
1 XFI(XFI)/IDR
Rp1,061.290174
1 XFI(XFI)/KRW
91.388304
1 XFI(XFI)/PHP
3.72099
1 XFI(XFI)/EGP
￡E.3.172218
1 XFI(XFI)/BRL
R$0.35532
1 XFI(XFI)/CAD
C$0.090804
1 XFI(XFI)/BDT
7.990752
1 XFI(XFI)/NGN
100.920092
1 XFI(XFI)/UAH
2.711618
1 XFI(XFI)/VES
Bs8.883
1 XFI(XFI)/CLP
$63.4312
1 XFI(XFI)/PKR
Rs18.639824
1 XFI(XFI)/KZT
35.624778
1 XFI(XFI)/THB
฿2.129288
1 XFI(XFI)/TWD
NT$1.975974
1 XFI(XFI)/AED
د.إ0.241486
1 XFI(XFI)/CHF
Fr0.05264
1 XFI(XFI)/HKD
HK$0.514556
1 XFI(XFI)/AMD
֏25.152708
1 XFI(XFI)/MAD
.د.م0.591542
1 XFI(XFI)/MXN
$1.232434
1 XFI(XFI)/PLN
0.238854
1 XFI(XFI)/RON
лв0.284256
1 XFI(XFI)/SEK
kr0.627732
1 XFI(XFI)/BGN
лв0.109886
1 XFI(XFI)/HUF
Ft22.199604
1 XFI(XFI)/CZK
1.375878
1 XFI(XFI)/KWD
د.ك0.020069
1 XFI(XFI)/ILS
0.221746
1 XFI(XFI)/NOK
kr0.668528
1 XFI(XFI)/NZD
$0.110544

XFI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XFI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XFI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XFI kohta

Kui palju on XFI (XFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas XFI hind USD on 0.0658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XFI/USD hind?
Praegune hind XFI/USD on $ 0.0658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XFI turukapitalisatsioon?
XFI turukapitalisatsioon on $ 4.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XFI ringlev varu?
XFI ringlev varu on 61.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XFI (ATH) hind?
XFI saavutab ATH hinna summas 1.989041429955563 USD.
Mis oli kõigi aegade XFI madalaim (ATL) hind?
XFI nägi ATL hinda summas 0.06719876633093316 USD.
Milline on XFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XFI kauplemismaht on $ 44.80K USD.
Kas XFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
XFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:27:57 (UTC+8)

XFI (XFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XFI/USD kalkulaator

Summa

XFI
XFI
USD
USD

1 XFI = 0.0658 USD

Kauplemine: XFI

XFIUSDT
$0.0658
$0.0658$0.0658
-0.75%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu