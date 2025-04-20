Vine Coin (VINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vine Coin (VINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vine Coin (VINE) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas VINE tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Vine Coin (VINE) is a meme coin launched on the Solana blockchain by Rus Yusupov, co-founder of the original Vine platform. Its token economics are designed to balance immediate liquidity, long-term commitment, and community growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Blockchain & Standard: Solana, using the SPL token standard.

1 billion VINE tokens. Current Circulation: 999 million VINE (as of early 2025), with a focus on liquidity. Allocation Mechanism The token supply is distributed across several categories, each with distinct vesting and unlocking schedules: Category Allocation (%) Unlocking/Locking Details Initial Coin Offering (ICO) 33% Largest immediate allocation, unlocked at launch Team 20% Gradual vesting, locked to incentivize long-term commitment Community & Ecosystem Initiatives 24% Released over time to support ecosystem growth Existing Investors 13% Vested, gradual unlocking for early backers/private sale participants Ecosystem Fund 2.4% For partnerships and ecosystem development, released over time Livestreaming 3% For platform promotion and adoption, released as needed Foundation 2% Locked for long-term sustainability and planning Liquidity & Exchanges 2.6% Reserved for exchange liquidity, unlocked as needed Dev Wallet 5% (of 1B supply) Locked until April 20, 2025, to demonstrate project stability Usage and Incentive Mechanism Primary Use: VINE is intended as a meme coin and a symbol of support for the Vine legacy, not as a security or investment contract.

VINE is available for trading on major exchanges (e.g., Bybit, BYDFi, OKX), with high liquidity and active trading pairs. Airdrops & Campaigns: Regular airdrop campaigns and partnership announcements drive user acquisition and ecosystem expansion. Locking Mechanism Team & Investor Tokens: Subject to vesting schedules, with gradual unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.

By July 2029, 100% of the total supply will be unlocked and in circulation. Dev Wallet Unlock: Scheduled for April 20, 2025. Summary Table Category Allocation (%) Unlocking Schedule Initial Coin Offering (ICO) 33% Immediate Team 20% Gradual (2025–2029) Community & Ecosystem Initiatives 24% Gradual (2025–2029) Existing Investors 13% Gradual (2025–2029) Ecosystem Fund 2.4% Gradual (2025–2029) Livestreaming 3% As needed Foundation 2% Gradual (2025–2029) Liquidity & Exchanges 2.6% As needed Dev Wallet 5% Locked until April 20, 2025 Additional Notes Vesting Strategy: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize risks of sudden supply shocks, encourage long-term commitment, and foster sustainable ecosystem growth.

The vesting and unlocking schedule is designed to minimize risks of sudden supply shocks, encourage long-term commitment, and foster sustainable ecosystem growth. Community Focus: A significant portion of tokens is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting the project's emphasis on user engagement and platform development.

A significant portion of tokens is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting the project's emphasis on user engagement and platform development. Risk Disclosure: VINE is highly volatile, with no guarantee of future utility or value. It is not intended as an investment vehicle. Conclusion Vine Coin’s token economics are structured to balance immediate liquidity with long-term ecosystem incentives. The progressive unlocking, significant community allocation, and clear vesting schedules aim to support both stability and growth, while the locking mechanisms ensure that key stakeholders remain aligned with the project’s long-term vision.

