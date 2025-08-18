Rohkem infot VINE

VINE Hinnainfo

VINE Tokenoomika

VINE Hinnaprognoos

VINE Ajalugu

VINE – ostujuhend

VINE-usaldusraha valuutakonverter

VINE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vine Coin logo

Vine Coin hind(VINE)

1 VINE/USD reaalajas hind:

$0.0641
$0.0641$0.0641
-1.08%1D
USD
Vine Coin (VINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:04:17 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06233
$ 0.06233$ 0.06233
24 h madal
$ 0.06597
$ 0.06597$ 0.06597
24 h kõrge

$ 0.06233
$ 0.06233$ 0.06233

$ 0.06597
$ 0.06597$ 0.06597

$ 0.47494534861759263
$ 0.47494534861759263$ 0.47494534861759263

$ 0.00008419597421907
$ 0.00008419597421907$ 0.00008419597421907

-0.21%

-1.08%

-6.70%

-6.70%

Vine Coin (VINE) reaalajas hind on $ 0.06408. Viimase 24 tunni jooksul VINE kaubeldud madalaim $ 0.06233 ja kõrgeim $ 0.06597 näitab aktiivset turu volatiivsust. VINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47494534861759263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008419597421907.

Lüliajalise tootluse osas on VINE muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -6.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vine Coin (VINE) – turuteave

No.506

$ 64.08M
$ 64.08M$ 64.08M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 64.08M
$ 64.08M$ 64.08M

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,104
999,994,104 999,994,104

SOL

Vine Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 64.08M $ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. VINE ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Vine Coin (VINE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vine Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006998-1.08%
30 päeva$ +0.02123+49.54%
60 päeva$ +0.03537+123.19%
90 päeva$ +0.0158+32.72%
Vine Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris VINE muutuse $ -0.0006998 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vine Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02123 (+49.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vine Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VINE $ +0.03537 (+123.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vine Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0158 (+32.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vine Coin (VINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vine Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vine Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vine Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vine Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vine Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vine Coin (VINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vine Coin (VINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vine Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vine Coin hinna ennustust kohe!

Vine Coin (VINE) tokenoomika

Vine Coin (VINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vine Coin (VINE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vine Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vine Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VINE kohalike valuutade suhtes

1 Vine Coin(VINE)/VND
1,686.2652
1 Vine Coin(VINE)/AUD
A$0.0974016
1 Vine Coin(VINE)/GBP
0.0467784
1 Vine Coin(VINE)/EUR
0.054468
1 Vine Coin(VINE)/USD
$0.06408
1 Vine Coin(VINE)/MYR
RM0.2697768
1 Vine Coin(VINE)/TRY
2.6138232
1 Vine Coin(VINE)/JPY
¥9.41976
1 Vine Coin(VINE)/ARS
ARS$83.1124008
1 Vine Coin(VINE)/RUB
5.1078168
1 Vine Coin(VINE)/INR
5.6076408
1 Vine Coin(VINE)/IDR
Rp1,033.5482424
1 Vine Coin(VINE)/KRW
88.9994304
1 Vine Coin(VINE)/PHP
3.623724
1 Vine Coin(VINE)/EGP
￡E.3.0925008
1 Vine Coin(VINE)/BRL
R$0.346032
1 Vine Coin(VINE)/CAD
C$0.0884304
1 Vine Coin(VINE)/BDT
7.7818752
1 Vine Coin(VINE)/NGN
98.2820592
1 Vine Coin(VINE)/UAH
2.6407368
1 Vine Coin(VINE)/VES
Bs8.6508
1 Vine Coin(VINE)/CLP
$61.77312
1 Vine Coin(VINE)/PKR
Rs18.1525824
1 Vine Coin(VINE)/KZT
34.6935528
1 Vine Coin(VINE)/THB
฿2.069784
1 Vine Coin(VINE)/TWD
NT$1.9243224
1 Vine Coin(VINE)/AED
د.إ0.2351736
1 Vine Coin(VINE)/CHF
Fr0.051264
1 Vine Coin(VINE)/HKD
HK$0.5011056
1 Vine Coin(VINE)/AMD
֏24.4952208
1 Vine Coin(VINE)/MAD
.د.م0.5760792
1 Vine Coin(VINE)/MXN
$1.2091896
1 Vine Coin(VINE)/PLN
0.2332512
1 Vine Coin(VINE)/RON
лв0.2768256
1 Vine Coin(VINE)/SEK
kr0.611964
1 Vine Coin(VINE)/BGN
лв0.1070136
1 Vine Coin(VINE)/HUF
Ft21.633408
1 Vine Coin(VINE)/CZK
1.339272
1 Vine Coin(VINE)/KWD
د.ك0.0195444
1 Vine Coin(VINE)/ILS
0.2159496
1 Vine Coin(VINE)/NOK
kr0.6529752
1 Vine Coin(VINE)/NZD
$0.1076544

Vine Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vine Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vine Coin kohta

Kui palju on Vine Coin (VINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas VINE hind USD on 0.06408 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VINE/USD hind?
Praegune hind VINE/USD on $ 0.06408. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vine Coin turukapitalisatsioon?
VINE turukapitalisatsioon on $ 64.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VINE ringlev varu?
VINE ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VINE (ATH) hind?
VINE saavutab ATH hinna summas 0.47494534861759263 USD.
Mis oli kõigi aegade VINE madalaim (ATL) hind?
VINE nägi ATL hinda summas 0.00008419597421907 USD.
Milline on VINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VINE kauplemismaht on $ 1.01M USD.
Kas VINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
VINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VINE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:04:17 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VINE/USD kalkulaator

Summa

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0.06408 USD

Kauplemine: VINE

VINEBRL
$0.3475
$0.3475$0.3475
-1.69%
VINEUSDT
$0.0641
$0.0641$0.0641
-1.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu