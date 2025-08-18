Vine Coin (VINE) reaalajas hind on $ 0.06408. Viimase 24 tunni jooksul VINE kaubeldud madalaim $ 0.06233 ja kõrgeim $ 0.06597 näitab aktiivset turu volatiivsust. VINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47494534861759263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008419597421907.
Lüliajalise tootluse osas on VINE muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -6.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vine Coin (VINE) – turuteave
No.506
$ 64.08M
$ 64.08M$ 64.08M
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
$ 64.08M
$ 64.08M$ 64.08M
999.99M
999.99M 999.99M
999,994,104
999,994,104 999,994,104
SOL
Vine Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 64.08M$ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. VINE ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Vine Coin (VINE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vine Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006998
-1.08%
30 päeva
$ +0.02123
+49.54%
60 päeva
$ +0.03537
+123.19%
90 päeva
$ +0.0158
+32.72%
Vine Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris VINE muutuse $ -0.0006998 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vine Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02123 (+49.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vine Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VINE $ +0.03537 (+123.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vine Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0158 (+32.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vine Coin (VINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.
Vine Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vine Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vine Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vine Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vine Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vine Coin (VINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vine Coin (VINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vine Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vine Coin (VINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vine Coin (VINE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vine Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vine Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.