Zeeverse (VEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeeverse (VEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeeverse (VEE) teave Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Ametlik veebisait: https://zee-verse.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Ostke VEE kohe!

Zeeverse (VEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeeverse (VEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0005359 $ 0.0005359 $ 0.0005359 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 Praegune hind: $ 0.0002592 $ 0.0002592 $ 0.0002592 Lisateave Zeeverse (VEE) hinna kohta

Zeeverse (VEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeeverse (VEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VEE tokeni tokenoomikat, avastage VEE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VEE Kas olete huvitatud Zeeverse (VEE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VEE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VEE MEXC-ist osta!

Zeeverse (VEE) hinna ajalugu VEE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VEE hinna ajalugu kohe!

VEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VEE võiks suunduda? Meie VEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VEE tokeni hinna ennustust kohe!

