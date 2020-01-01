TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TerraClassicUSD (USTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TerraClassicUSD (USTC) teave Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Ametlik veebisait: https://www.terra-classic.money Valge raamat: https://classic-docs.terra.money Plokiahela Explorer: https://finder.terra.money Ostke USTC kohe!

TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TerraClassicUSD (USTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.28M $ 75.28M $ 75.28M Koguvaru: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B Ringlev varu: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.02M $ 82.02M $ 82.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Praegune hind: $ 0.01346 $ 0.01346 $ 0.01346 Lisateave TerraClassicUSD (USTC) hinna kohta

TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USTC tokeni tokenoomikat, avastage USTC tokeni reaalajas hinda!

TerraClassicUSD (USTC) hinna ajalugu USTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USTC hinna ajalugu kohe!

USTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USTC võiks suunduda? Meie USTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USTC tokeni hinna ennustust kohe!

