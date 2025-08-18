TerraClassicUSD (USTC) reaalajas hind on $ 0.01372. Viimase 24 tunni jooksul USTC kaubeldud madalaim $ 0.01363 ja kõrgeim $ 0.01401 näitab aktiivset turu volatiivsust. USTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.04679 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006217587153532048.
Lüliajalise tootluse osas on USTC muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -1.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TerraClassicUSD (USTC) – turuteave
No.449
$ 76.73M
$ 76.73M$ 76.73M
$ 487.94K
$ 487.94K$ 487.94K
$ 83.61M
$ 83.61M$ 83.61M
5.59B
5.59B 5.59B
--
----
6,093,845,260.449462
6,093,845,260.449462 6,093,845,260.449462
ETH
TerraClassicUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 76.73M$ 487.94K 24 tunnise kauplemismahuga. USTC ringlev varu on 5.59B, mille koguvaru on 6093845260.449462. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TerraClassicUSD (USTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TerraClassicUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000199
-1.43%
30 päeva
$ -0.003
-17.95%
60 päeva
$ +0.00174
+14.52%
90 päeva
$ +0.00083
+6.43%
TerraClassicUSD Hinnamuutus täna
Täna registreeris USTC muutuse $ -0.000199 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TerraClassicUSD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003 (-17.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TerraClassicUSD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USTC $ +0.00174 (+14.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TerraClassicUSD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00083 (+6.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TerraClassicUSD (USTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.
TerraClassicUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TerraClassicUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TerraClassicUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TerraClassicUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TerraClassicUSD hinna ennustus (USD)
Kui palju on TerraClassicUSD (USTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TerraClassicUSD (USTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TerraClassicUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TerraClassicUSD (USTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TerraClassicUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TerraClassicUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.