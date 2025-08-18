Rohkem infot USTC

USTC Hinnainfo

USTC Valge raamat

USTC Ametlik veebisait

USTC Tokenoomika

USTC Hinnaprognoos

USTC Ajalugu

USTC – ostujuhend

USTC-usaldusraha valuutakonverter

USTC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TerraClassicUSD logo

TerraClassicUSD hind(USTC)

1 USTC/USD reaalajas hind:

$0.01372
$0.01372$0.01372
-1.43%1D
USD
TerraClassicUSD (USTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:27 (UTC+8)

TerraClassicUSD (USTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363
24 h madal
$ 0.01401
$ 0.01401$ 0.01401
24 h kõrge

$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363

$ 0.01401
$ 0.01401$ 0.01401

$ 1.04679
$ 1.04679$ 1.04679

$ 0.006217587153532048
$ 0.006217587153532048$ 0.006217587153532048

-0.15%

-1.43%

-1.93%

-1.93%

TerraClassicUSD (USTC) reaalajas hind on $ 0.01372. Viimase 24 tunni jooksul USTC kaubeldud madalaim $ 0.01363 ja kõrgeim $ 0.01401 näitab aktiivset turu volatiivsust. USTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.04679 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006217587153532048.

Lüliajalise tootluse osas on USTC muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -1.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TerraClassicUSD (USTC) – turuteave

No.449

$ 76.73M
$ 76.73M$ 76.73M

$ 487.94K
$ 487.94K$ 487.94K

$ 83.61M
$ 83.61M$ 83.61M

5.59B
5.59B 5.59B

--
----

6,093,845,260.449462
6,093,845,260.449462 6,093,845,260.449462

ETH

TerraClassicUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 76.73M $ 487.94K 24 tunnise kauplemismahuga. USTC ringlev varu on 5.59B, mille koguvaru on 6093845260.449462. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TerraClassicUSD (USTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TerraClassicUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000199-1.43%
30 päeva$ -0.003-17.95%
60 päeva$ +0.00174+14.52%
90 päeva$ +0.00083+6.43%
TerraClassicUSD Hinnamuutus täna

Täna registreeris USTC muutuse $ -0.000199 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TerraClassicUSD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003 (-17.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TerraClassicUSD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USTC $ +0.00174 (+14.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TerraClassicUSD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00083 (+6.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TerraClassicUSD (USTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TerraClassicUSD hinnaajaloo lehte.

Mis on TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TerraClassicUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TerraClassicUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TerraClassicUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TerraClassicUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on TerraClassicUSD (USTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TerraClassicUSD (USTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TerraClassicUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TerraClassicUSD hinna ennustust kohe!

TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika

TerraClassicUSD (USTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TerraClassicUSD (USTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TerraClassicUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TerraClassicUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USTC kohalike valuutade suhtes

1 TerraClassicUSD(USTC)/VND
361.0418
1 TerraClassicUSD(USTC)/AUD
A$0.0209916
1 TerraClassicUSD(USTC)/GBP
0.0100156
1 TerraClassicUSD(USTC)/EUR
0.011662
1 TerraClassicUSD(USTC)/USD
$0.01372
1 TerraClassicUSD(USTC)/MYR
RM0.0577612
1 TerraClassicUSD(USTC)/TRY
0.560462
1 TerraClassicUSD(USTC)/JPY
¥2.01684
1 TerraClassicUSD(USTC)/ARS
ARS$17.7719276
1 TerraClassicUSD(USTC)/RUB
1.0926608
1 TerraClassicUSD(USTC)/INR
1.2006372
1 TerraClassicUSD(USTC)/IDR
Rp221.2902916
1 TerraClassicUSD(USTC)/KRW
19.0554336
1 TerraClassicUSD(USTC)/PHP
0.775866
1 TerraClassicUSD(USTC)/EGP
￡E.0.6614412
1 TerraClassicUSD(USTC)/BRL
R$0.074088
1 TerraClassicUSD(USTC)/CAD
C$0.0189336
1 TerraClassicUSD(USTC)/BDT
1.6661568
1 TerraClassicUSD(USTC)/NGN
21.0429128
1 TerraClassicUSD(USTC)/UAH
0.5654012
1 TerraClassicUSD(USTC)/VES
Bs1.8522
1 TerraClassicUSD(USTC)/CLP
$13.22608
1 TerraClassicUSD(USTC)/PKR
Rs3.8866016
1 TerraClassicUSD(USTC)/KZT
7.4281452
1 TerraClassicUSD(USTC)/THB
฿0.4439792
1 TerraClassicUSD(USTC)/TWD
NT$0.4120116
1 TerraClassicUSD(USTC)/AED
د.إ0.0503524
1 TerraClassicUSD(USTC)/CHF
Fr0.010976
1 TerraClassicUSD(USTC)/HKD
HK$0.1072904
1 TerraClassicUSD(USTC)/AMD
֏5.2446072
1 TerraClassicUSD(USTC)/MAD
.د.م0.1233428
1 TerraClassicUSD(USTC)/MXN
$0.2569756
1 TerraClassicUSD(USTC)/PLN
0.0498036
1 TerraClassicUSD(USTC)/RON
лв0.0592704
1 TerraClassicUSD(USTC)/SEK
kr0.1308888
1 TerraClassicUSD(USTC)/BGN
лв0.0229124
1 TerraClassicUSD(USTC)/HUF
Ft4.6288536
1 TerraClassicUSD(USTC)/CZK
0.2868852
1 TerraClassicUSD(USTC)/KWD
د.ك0.0041846
1 TerraClassicUSD(USTC)/ILS
0.0462364
1 TerraClassicUSD(USTC)/NOK
kr0.1393952
1 TerraClassicUSD(USTC)/NZD
$0.0230496

TerraClassicUSD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TerraClassicUSD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TerraClassicUSD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TerraClassicUSD kohta

Kui palju on TerraClassicUSD (USTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas USTC hind USD on 0.01372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USTC/USD hind?
Praegune hind USTC/USD on $ 0.01372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TerraClassicUSD turukapitalisatsioon?
USTC turukapitalisatsioon on $ 76.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USTC ringlev varu?
USTC ringlev varu on 5.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USTC (ATH) hind?
USTC saavutab ATH hinna summas 1.04679 USD.
Mis oli kõigi aegade USTC madalaim (ATL) hind?
USTC nägi ATL hinda summas 0.006217587153532048 USD.
Milline on USTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USTC kauplemismaht on $ 487.94K USD.
Kas USTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
USTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:27 (UTC+8)

TerraClassicUSD (USTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

USTC/USD kalkulaator

Summa

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0.01372 USD

Kauplemine: USTC

USTCUSDT
$0.01372
$0.01372$0.01372
-1.56%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu