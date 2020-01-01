UPCX (UPC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UPCX (UPC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UPCX (UPC) teave UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Ametlik veebisait: https://upcx.io/ Valge raamat: https://upcx.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Ostke UPC kohe!

UPCX (UPC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UPCX (UPC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 304.31M $ 304.31M $ 304.31M Koguvaru: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Ringlev varu: $ 93.48M $ 93.48M $ 93.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Kõigi aegade madalaim: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Praegune hind: $ 3.2555 $ 3.2555 $ 3.2555 Lisateave UPCX (UPC) hinna kohta

UPCX (UPC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UPCX (UPC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UPC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UPC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UPC tokeni tokenoomikat, avastage UPC tokeni reaalajas hinda!

UPCX (UPC) hinna ajalugu UPC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UPC hinna ajalugu kohe!

UPC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UPC võiks suunduda? Meie UPC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UPC tokeni hinna ennustust kohe!

