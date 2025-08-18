UPCX (UPC) reaalajas hind on $ 3.3103. Viimase 24 tunni jooksul UPC kaubeldud madalaim $ 3.287 ja kõrgeim $ 3.3705 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.366687357333415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0490959955718784.
Lüliajalise tootluse osas on UPC muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel -5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UPCX (UPC) – turuteave
No.219
$ 309.38M
$ 213.60K
$ 2.58B
93.46M
780,000,000
780,000,000
11.98%
ETH
UPCX praegune turukapitalisatsioon on $ 309.38M$ 213.60K 24 tunnise kauplemismahuga. UPC ringlev varu on 93.46M, mille koguvaru on 780000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.58B.
UPCX (UPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UPCX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.005618
+0.17%
30 päeva
$ -0.1008
-2.96%
60 päeva
$ -0.5058
-13.26%
90 päeva
$ -0.6689
-16.81%
UPCX Hinnamuutus täna
Täna registreeris UPC muutuse $ +0.005618 (+0.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UPCX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1008 (-2.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UPCX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPC $ -0.5058 (-13.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UPCX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.6689 (-16.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UPCX (UPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.
UPCX hinna ennustus (USD)
Kui palju on UPCX (UPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UPCX (UPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UPCX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UPCX (UPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
