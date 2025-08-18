Rohkem infot UPC

UPCX logo

UPCX hind(UPC)

1 UPC/USD reaalajas hind:

$3.3103
+0.17%1D
USD
UPCX (UPC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:57 (UTC+8)

UPCX (UPC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.287
24 h madal
$ 3.3705
24 h kõrge

$ 3.287
$ 3.3705
$ 5.366687357333415
$ 1.0490959955718784
-0.17%

+0.17%

-5.75%

-5.75%

UPCX (UPC) reaalajas hind on $ 3.3103. Viimase 24 tunni jooksul UPC kaubeldud madalaim $ 3.287 ja kõrgeim $ 3.3705 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.366687357333415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0490959955718784.

Lüliajalise tootluse osas on UPC muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel -5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UPCX (UPC) – turuteave

No.219

$ 309.38M
$ 213.60K
$ 2.58B
93.46M
780,000,000
780,000,000
11.98%

ETH

UPCX praegune turukapitalisatsioon on $ 309.38M $ 213.60K 24 tunnise kauplemismahuga. UPC ringlev varu on 93.46M, mille koguvaru on 780000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.58B.

UPCX (UPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UPCX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.005618+0.17%
30 päeva$ -0.1008-2.96%
60 päeva$ -0.5058-13.26%
90 päeva$ -0.6689-16.81%
UPCX Hinnamuutus täna

Täna registreeris UPC muutuse $ +0.005618 (+0.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UPCX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1008 (-2.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UPCX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPC $ -0.5058 (-13.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UPCX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.6689 (-16.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UPCX (UPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UPCX hinnaajaloo lehte.

Mis on UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UPCX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UPCX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UPCX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UPCX hinna ennustus (USD)

Kui palju on UPCX (UPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UPCX (UPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UPCX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UPCX hinna ennustust kohe!

UPCX (UPC) tokenoomika

UPCX (UPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UPCX (UPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UPCX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UPCX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UPC kohalike valuutade suhtes

1 UPCX(UPC)/VND
87,110.5445
1 UPCX(UPC)/AUD
A$5.031656
1 UPCX(UPC)/GBP
2.416519
1 UPCX(UPC)/EUR
2.813755
1 UPCX(UPC)/USD
$3.3103
1 UPCX(UPC)/MYR
RM13.936363
1 UPCX(UPC)/TRY
135.027137
1 UPCX(UPC)/JPY
¥486.6141
1 UPCX(UPC)/ARS
ARS$4,293.492203
1 UPCX(UPC)/RUB
263.864013
1 UPCX(UPC)/INR
289.684353
1 UPCX(UPC)/IDR
Rp53,391.928009
1 UPCX(UPC)/KRW
4,597.609464
1 UPCX(UPC)/PHP
187.197465
1 UPCX(UPC)/EGP
￡E.159.755078
1 UPCX(UPC)/BRL
R$17.87562
1 UPCX(UPC)/CAD
C$4.568214
1 UPCX(UPC)/BDT
402.002832
1 UPCX(UPC)/NGN
5,077.139522
1 UPCX(UPC)/UAH
136.417463
1 UPCX(UPC)/VES
Bs446.8905
1 UPCX(UPC)/CLP
$3,191.1292
1 UPCX(UPC)/PKR
Rs937.741784
1 UPCX(UPC)/KZT
1,792.229523
1 UPCX(UPC)/THB
฿107.220617
1 UPCX(UPC)/TWD
NT$99.408309
1 UPCX(UPC)/AED
د.إ12.148801
1 UPCX(UPC)/CHF
Fr2.64824
1 UPCX(UPC)/HKD
HK$25.886546
1 UPCX(UPC)/AMD
֏1,265.395278
1 UPCX(UPC)/MAD
.د.م29.759597
1 UPCX(UPC)/MXN
$62.465361
1 UPCX(UPC)/PLN
12.049492
1 UPCX(UPC)/RON
лв14.300496
1 UPCX(UPC)/SEK
kr31.613365
1 UPCX(UPC)/BGN
лв5.528201
1 UPCX(UPC)/HUF
Ft1,117.55728
1 UPCX(UPC)/CZK
69.18527
1 UPCX(UPC)/KWD
د.ك1.0096415
1 UPCX(UPC)/ILS
11.155711
1 UPCX(UPC)/NOK
kr33.731957
1 UPCX(UPC)/NZD
$5.561304

UPCX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UPCX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UPCX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UPCX kohta

Kui palju on UPCX (UPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas UPC hind USD on 3.3103 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UPC/USD hind?
Praegune hind UPC/USD on $ 3.3103. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UPCX turukapitalisatsioon?
UPC turukapitalisatsioon on $ 309.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UPC ringlev varu?
UPC ringlev varu on 93.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPC (ATH) hind?
UPC saavutab ATH hinna summas 5.366687357333415 USD.
Mis oli kõigi aegade UPC madalaim (ATL) hind?
UPC nägi ATL hinda summas 1.0490959955718784 USD.
Milline on UPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UPC kauplemismaht on $ 213.60K USD.
Kas UPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
UPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

UPC/USD kalkulaator

Summa

UPC
UPC
USD
USD

1 UPC = 3.3103 USD

Kauplemine: UPC

UPCUSDT
$3.3103
+0.20%

