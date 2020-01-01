UDAO (UDAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UDAO (UDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UDAO (UDAO) teave Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work. Ametlik veebisait: https://udao.org/ Valge raamat: https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117 Ostke UDAO kohe!

UDAO (UDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UDAO (UDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4414 $ 0.4414 $ 0.4414 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 Praegune hind: $ 0.1208 $ 0.1208 $ 0.1208 Lisateave UDAO (UDAO) hinna kohta

UDAO (UDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UDAO (UDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UDAO tokeni tokenoomikat, avastage UDAO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UDAO Kas olete huvitatud UDAO (UDAO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UDAO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UDAO MEXC-ist osta!

UDAO (UDAO) hinna ajalugu UDAO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UDAO hinna ajalugu kohe!

UDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UDAO võiks suunduda? Meie UDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UDAO tokeni hinna ennustust kohe!

