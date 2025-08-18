Rohkem infot UDAO

1 UDAO/USD reaalajas hind:

$0.1242
+0.56%1D
USD
UDAO (UDAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:11 (UTC+8)

UDAO (UDAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1215
24 h madal
$ 0.1242
24 h kõrge

$ 0.1215
$ 0.1242
$ 5.499689964631387
$ 0.09039231915880885
+0.08%

+0.56%

-26.64%

-26.64%

UDAO (UDAO) reaalajas hind on $ 0.1242. Viimase 24 tunni jooksul UDAO kaubeldud madalaim $ 0.1215 ja kõrgeim $ 0.1242 näitab aktiivset turu volatiivsust. UDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.499689964631387 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09039231915880885.

Lüliajalise tootluse osas on UDAO muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel -26.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UDAO (UDAO) – turuteave

No.4325

$ 0.00
$ 75.68K
$ 24.84M
0.00
200,000,000
MATIC

UDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 75.68K 24 tunnise kauplemismahuga. UDAO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UDAO (UDAO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000692+0.56%
30 päeva$ +0.0011+0.89%
60 päeva$ -0.0043-3.35%
90 päeva$ -0.0068-5.20%
UDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris UDAO muutuse $ +0.000692 (+0.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0011 (+0.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UDAO $ -0.0043 (-3.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0068 (-5.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UDAO (UDAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on UDAO (UDAO)

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

UDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UDAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on UDAO (UDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UDAO (UDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UDAO hinna ennustust kohe!

UDAO (UDAO) tokenoomika

UDAO (UDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UDAO (UDAO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UDAO kohalike valuutade suhtes

1 UDAO(UDAO)/VND
3,268.323
1 UDAO(UDAO)/AUD
A$0.188784
1 UDAO(UDAO)/GBP
0.090666
1 UDAO(UDAO)/EUR
0.10557
1 UDAO(UDAO)/USD
$0.1242
1 UDAO(UDAO)/MYR
RM0.522882
1 UDAO(UDAO)/TRY
5.066118
1 UDAO(UDAO)/JPY
¥18.2574
1 UDAO(UDAO)/ARS
ARS$161.088642
1 UDAO(UDAO)/RUB
9.899982
1 UDAO(UDAO)/INR
10.868742
1 UDAO(UDAO)/IDR
Rp2,003.225526
1 UDAO(UDAO)/KRW
172.498896
1 UDAO(UDAO)/PHP
7.02351
1 UDAO(UDAO)/EGP
￡E.5.993892
1 UDAO(UDAO)/BRL
R$0.67068
1 UDAO(UDAO)/CAD
C$0.171396
1 UDAO(UDAO)/BDT
15.082848
1 UDAO(UDAO)/NGN
190.490508
1 UDAO(UDAO)/UAH
5.118282
1 UDAO(UDAO)/VES
Bs16.767
1 UDAO(UDAO)/CLP
$119.7288
1 UDAO(UDAO)/PKR
Rs35.183376
1 UDAO(UDAO)/KZT
67.243122
1 UDAO(UDAO)/THB
฿4.01166
1 UDAO(UDAO)/TWD
NT$3.729726
1 UDAO(UDAO)/AED
د.إ0.455814
1 UDAO(UDAO)/CHF
Fr0.09936
1 UDAO(UDAO)/HKD
HK$0.971244
1 UDAO(UDAO)/AMD
֏47.476692
1 UDAO(UDAO)/MAD
.د.م1.116558
1 UDAO(UDAO)/MXN
$2.343654
1 UDAO(UDAO)/PLN
0.452088
1 UDAO(UDAO)/RON
лв0.536544
1 UDAO(UDAO)/SEK
kr1.18611
1 UDAO(UDAO)/BGN
лв0.207414
1 UDAO(UDAO)/HUF
Ft41.92992
1 UDAO(UDAO)/CZK
2.59578
1 UDAO(UDAO)/KWD
د.ك0.037881
1 UDAO(UDAO)/ILS
0.418554
1 UDAO(UDAO)/NOK
kr1.265598
1 UDAO(UDAO)/NZD
$0.208656

UDAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UDAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UDAO kohta

Kui palju on UDAO (UDAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas UDAO hind USD on 0.1242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UDAO/USD hind?
Praegune hind UDAO/USD on $ 0.1242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UDAO turukapitalisatsioon?
UDAO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UDAO ringlev varu?
UDAO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UDAO (ATH) hind?
UDAO saavutab ATH hinna summas 5.499689964631387 USD.
Mis oli kõigi aegade UDAO madalaim (ATL) hind?
UDAO nägi ATL hinda summas 0.09039231915880885 USD.
Milline on UDAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UDAO kauplemismaht on $ 75.68K USD.
Kas UDAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
UDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UDAO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:11 (UTC+8)

UDAO (UDAO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

