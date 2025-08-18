UDAO (UDAO) reaalajas hind on $ 0.1242. Viimase 24 tunni jooksul UDAO kaubeldud madalaim $ 0.1215 ja kõrgeim $ 0.1242 näitab aktiivset turu volatiivsust. UDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.499689964631387 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09039231915880885.
Lüliajalise tootluse osas on UDAO muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel -26.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UDAO (UDAO) – turuteave
No.4325
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 75.68K
$ 75.68K$ 75.68K
$ 24.84M
$ 24.84M$ 24.84M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
MATIC
UDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 75.68K 24 tunnise kauplemismahuga. UDAO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UDAO (UDAO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000692
+0.56%
30 päeva
$ +0.0011
+0.89%
60 päeva
$ -0.0043
-3.35%
90 päeva
$ -0.0068
-5.20%
UDAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris UDAO muutuse $ +0.000692 (+0.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UDAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0011 (+0.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UDAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UDAO $ -0.0043 (-3.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UDAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0068 (-5.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UDAO (UDAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.
UDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UDAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse UDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
UDAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on UDAO (UDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UDAO (UDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UDAO (UDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
UDAO (UDAO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas UDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.