TROLL (TROLL) teave $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Ametlik veebisait: https://troll.run/ Valge raamat: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Ostke TROLL kohe!

TROLL (TROLL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TROLL (TROLL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Koguvaru: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Ringlev varu: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Praegune hind: $ 0.00000000387 $ 0.00000000387 $ 0.00000000387 Lisateave TROLL (TROLL) hinna kohta

TROLL (TROLL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TROLL (TROLL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TROLL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TROLL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TROLL tokeni tokenoomikat, avastage TROLL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TROLL Kas olete huvitatud TROLL (TROLL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TROLL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TROLL MEXC-ist osta!

TROLL (TROLL) hinna ajalugu TROLL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TROLL hinna ajalugu kohe!

TROLL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TROLL võiks suunduda? Meie TROLL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TROLL tokeni hinna ennustust kohe!

