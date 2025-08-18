TROLL (TROLL) reaalajas hind on $ 0.000000004202. Viimase 24 tunni jooksul TROLL kaubeldud madalaim $ 0.000000003982 ja kõrgeim $ 0.00000000465 näitab aktiivset turu volatiivsust. TROLLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000136025610842 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000004633258.
Lüliajalise tootluse osas on TROLL muutunud -2.69% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -33.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TROLL (TROLL) – turuteave
No.1520
$ 4.04M
$ 81.94K
$ 4.04M
960.42T
960,420,000,000,000
960,420,000,000,000
100.00%
ETH
TROLL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.04M$ 81.94K 24 tunnise kauplemismahuga. TROLL ringlev varu on 960.42T, mille koguvaru on 960420000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.04M.
TROLL (TROLL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TROLL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000005362
-1.26%
30 päeva
$ -0.000000000005
-0.12%
60 päeva
$ +0.000000000161
+3.98%
90 päeva
$ -0.000000002453
-36.86%
TROLL Hinnamuutus täna
Täna registreeris TROLL muutuse $ -0.00000000005362 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TROLL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000005 (-0.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TROLL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TROLL $ +0.000000000161 (+3.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TROLL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000002453 (-36.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TROLL (TROLL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.
TROLL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TROLL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TROLL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TROLL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TROLL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TROLL hinna ennustus (USD)
Kui palju on TROLL (TROLL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TROLL (TROLL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TROLL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TROLL (TROLL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TROLL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TROLL (TROLL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TROLL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TROLL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.