Turingbitchain hind(TBC)

1 TBC/USD reaalajas hind:

$6.687
-0.34%1D
USD
Turingbitchain (TBC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:14 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 6.443
24 h madal
$ 6.785
24 h kõrge

$ 6.443
$ 6.785
-0.36%

-0.33%

-8.91%

-8.91%

Turingbitchain (TBC) reaalajas hind on $ 6.687. Viimase 24 tunni jooksul TBC kaubeldud madalaim $ 6.443 ja kõrgeim $ 6.785 näitab aktiivset turu volatiivsust. TBCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TBC muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -8.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Turingbitchain (TBC) – turuteave

$ 71.08M
$ 132.33K
$ 949.55M
10.63M
142,000,000
2024-02-15 00:00:00

TBC

Turingbitchain praegune turukapitalisatsioon on $ 71.08M $ 132.33K 24 tunnise kauplemismahuga. TBC ringlev varu on 10.63M, mille koguvaru on 142000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Turingbitchain (TBC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Turingbitchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.02281-0.33%
30 päeva$ +4.389+190.99%
60 päeva$ +4.444+198.12%
90 päeva$ +5.139+331.97%
Turingbitchain Hinnamuutus täna

Täna registreeris TBC muutuse $ -0.02281 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Turingbitchain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +4.389 (+190.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Turingbitchain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TBC $ +4.444 (+198.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Turingbitchain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +5.139 (+331.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Turingbitchain (TBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Turingbitchain hinnaajaloo lehte.

Mis on Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Turingbitchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TBC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Turingbitchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Turingbitchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Turingbitchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Turingbitchain (TBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Turingbitchain (TBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Turingbitchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Turingbitchain hinna ennustust kohe!

Turingbitchain (TBC) tokenoomika

Turingbitchain (TBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Turingbitchain (TBC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Turingbitchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Turingbitchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TBC kohalike valuutade suhtes

1 Turingbitchain(TBC)/VND
175,968.405
1 Turingbitchain(TBC)/AUD
A$10.16424
1 Turingbitchain(TBC)/GBP
4.88151
1 Turingbitchain(TBC)/EUR
5.68395
1 Turingbitchain(TBC)/USD
$6.687
1 Turingbitchain(TBC)/MYR
RM28.15227
1 Turingbitchain(TBC)/TRY
272.76273
1 Turingbitchain(TBC)/JPY
¥982.989
1 Turingbitchain(TBC)/ARS
ARS$8,673.10587
1 Turingbitchain(TBC)/RUB
533.02077
1 Turingbitchain(TBC)/INR
585.17937
1 Turingbitchain(TBC)/IDR
Rp107,854.82361
1 Turingbitchain(TBC)/KRW
9,287.44056
1 Turingbitchain(TBC)/PHP
378.14985
1 Turingbitchain(TBC)/EGP
￡E.322.71462
1 Turingbitchain(TBC)/BRL
R$36.1098
1 Turingbitchain(TBC)/CAD
C$9.22806
1 Turingbitchain(TBC)/BDT
812.06928
1 Turingbitchain(TBC)/NGN
10,256.11938
1 Turingbitchain(TBC)/UAH
275.57127
1 Turingbitchain(TBC)/VES
Bs902.745
1 Turingbitchain(TBC)/CLP
$6,446.268
1 Turingbitchain(TBC)/PKR
Rs1,894.29336
1 Turingbitchain(TBC)/KZT
3,620.40867
1 Turingbitchain(TBC)/THB
฿215.9901
1 Turingbitchain(TBC)/TWD
NT$200.81061
1 Turingbitchain(TBC)/AED
د.إ24.54129
1 Turingbitchain(TBC)/CHF
Fr5.3496
1 Turingbitchain(TBC)/HKD
HK$52.29234
1 Turingbitchain(TBC)/AMD
֏2,556.17262
1 Turingbitchain(TBC)/MAD
.د.م60.11613
1 Turingbitchain(TBC)/MXN
$126.18369
1 Turingbitchain(TBC)/PLN
24.34068
1 Turingbitchain(TBC)/RON
лв28.88784
1 Turingbitchain(TBC)/SEK
kr63.86085
1 Turingbitchain(TBC)/BGN
лв11.16729
1 Turingbitchain(TBC)/HUF
Ft2,257.5312
1 Turingbitchain(TBC)/CZK
139.7583
1 Turingbitchain(TBC)/KWD
د.ك2.039535
1 Turingbitchain(TBC)/ILS
22.53519
1 Turingbitchain(TBC)/NOK
kr68.14053
1 Turingbitchain(TBC)/NZD
$11.23416

Turingbitchain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Turingbitchain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Turingbitchain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Turingbitchain kohta

Kui palju on Turingbitchain (TBC) tänapäeval väärt?
Reaalajas TBC hind USD on 6.687 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TBC/USD hind?
Praegune hind TBC/USD on $ 6.687. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Turingbitchain turukapitalisatsioon?
TBC turukapitalisatsioon on $ 71.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TBC ringlev varu?
TBC ringlev varu on 10.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TBC (ATH) hind?
TBC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TBC madalaim (ATL) hind?
TBC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TBC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TBC kauplemismaht on $ 132.33K USD.
Kas TBC sel aastal kõrgemale ka suundub?
TBC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TBC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

