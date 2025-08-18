Rohkem infot SVL

SVL Hinnainfo

SVL Valge raamat

SVL Ametlik veebisait

SVL Tokenoomika

SVL Hinnaprognoos

SVL Ajalugu

SVL – ostujuhend

SVL-usaldusraha valuutakonverter

SVL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Slash Vision Labs logo

Slash Vision Labs hind(SVL)

1 SVL/USD reaalajas hind:

$0.019121
$0.019121$0.019121
+0.01%1D
USD
Slash Vision Labs (SVL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:21 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.018081
$ 0.018081$ 0.018081
24 h madal
$ 0.019999
$ 0.019999$ 0.019999
24 h kõrge

$ 0.018081
$ 0.018081$ 0.018081

$ 0.019999
$ 0.019999$ 0.019999

$ 0.020092166519413267
$ 0.020092166519413267$ 0.020092166519413267

$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711

+0.02%

+0.01%

+62.80%

+62.80%

Slash Vision Labs (SVL) reaalajas hind on $ 0.019121. Viimase 24 tunni jooksul SVL kaubeldud madalaim $ 0.018081 ja kõrgeim $ 0.019999 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.020092166519413267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002311652863941711.

Lüliajalise tootluse osas on SVL muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +62.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Slash Vision Labs (SVL) – turuteave

No.3444

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 125.52K
$ 125.52K$ 125.52K

$ 191.21M
$ 191.21M$ 191.21M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

MNT

Slash Vision Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 125.52K 24 tunnise kauplemismahuga. SVL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.21M.

Slash Vision Labs (SVL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Slash Vision Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000191+0.01%
30 päeva$ +0.01273+199.18%
60 päeva$ +0.01371+253.37%
90 päeva$ +0.015188+386.16%
Slash Vision Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris SVL muutuse $ +0.00000191 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Slash Vision Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01273 (+199.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Slash Vision Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVL $ +0.01371 (+253.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Slash Vision Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015188 (+386.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Slash Vision Labs (SVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Slash Vision Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Slash Vision Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Slash Vision Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Slash Vision Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Slash Vision Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Slash Vision Labs (SVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Slash Vision Labs (SVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Slash Vision Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Slash Vision Labs hinna ennustust kohe!

Slash Vision Labs (SVL) tokenoomika

Slash Vision Labs (SVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Slash Vision Labs (SVL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Slash Vision Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Slash Vision Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SVL kohalike valuutade suhtes

1 Slash Vision Labs(SVL)/VND
503.169115
1 Slash Vision Labs(SVL)/AUD
A$0.02906392
1 Slash Vision Labs(SVL)/GBP
0.01395833
1 Slash Vision Labs(SVL)/EUR
0.01625285
1 Slash Vision Labs(SVL)/USD
$0.019121
1 Slash Vision Labs(SVL)/MYR
RM0.08049941
1 Slash Vision Labs(SVL)/TRY
0.77994559
1 Slash Vision Labs(SVL)/JPY
¥2.810787
1 Slash Vision Labs(SVL)/ARS
ARS$24.80012821
1 Slash Vision Labs(SVL)/RUB
1.52413491
1 Slash Vision Labs(SVL)/INR
1.67327871
1 Slash Vision Labs(SVL)/IDR
Rp308.40318263
1 Slash Vision Labs(SVL)/KRW
26.55677448
1 Slash Vision Labs(SVL)/PHP
1.08129255
1 Slash Vision Labs(SVL)/EGP
￡E.0.92277946
1 Slash Vision Labs(SVL)/BRL
R$0.1032534
1 Slash Vision Labs(SVL)/CAD
C$0.02638698
1 Slash Vision Labs(SVL)/BDT
2.32205424
1 Slash Vision Labs(SVL)/NGN
29.32664254
1 Slash Vision Labs(SVL)/UAH
0.78797641
1 Slash Vision Labs(SVL)/VES
Bs2.581335
1 Slash Vision Labs(SVL)/CLP
$18.432644
1 Slash Vision Labs(SVL)/PKR
Rs5.41659688
1 Slash Vision Labs(SVL)/KZT
10.35230061
1 Slash Vision Labs(SVL)/THB
฿0.6176083
1 Slash Vision Labs(SVL)/TWD
NT$0.57420363
1 Slash Vision Labs(SVL)/AED
د.إ0.07017407
1 Slash Vision Labs(SVL)/CHF
Fr0.0152968
1 Slash Vision Labs(SVL)/HKD
HK$0.14952622
1 Slash Vision Labs(SVL)/AMD
֏7.30919346
1 Slash Vision Labs(SVL)/MAD
.د.م0.17189779
1 Slash Vision Labs(SVL)/MXN
$0.36081327
1 Slash Vision Labs(SVL)/PLN
0.06960044
1 Slash Vision Labs(SVL)/RON
лв0.08260272
1 Slash Vision Labs(SVL)/SEK
kr0.18260555
1 Slash Vision Labs(SVL)/BGN
лв0.03193207
1 Slash Vision Labs(SVL)/HUF
Ft6.4552496
1 Slash Vision Labs(SVL)/CZK
0.3996289
1 Slash Vision Labs(SVL)/KWD
د.ك0.005831905
1 Slash Vision Labs(SVL)/ILS
0.06443777
1 Slash Vision Labs(SVL)/NOK
kr0.19484299
1 Slash Vision Labs(SVL)/NZD
$0.03212328

Slash Vision Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Slash Vision Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Slash Vision Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Slash Vision Labs kohta

Kui palju on Slash Vision Labs (SVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SVL hind USD on 0.019121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SVL/USD hind?
Praegune hind SVL/USD on $ 0.019121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Slash Vision Labs turukapitalisatsioon?
SVL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SVL ringlev varu?
SVL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SVL (ATH) hind?
SVL saavutab ATH hinna summas 0.020092166519413267 USD.
Mis oli kõigi aegade SVL madalaim (ATL) hind?
SVL nägi ATL hinda summas 0.002311652863941711 USD.
Milline on SVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SVL kauplemismaht on $ 125.52K USD.
Kas SVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SVL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:21 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SVL/USD kalkulaator

Summa

SVL
SVL
USD
USD

1 SVL = 0.019121 USD

Kauplemine: SVL

SVLUSDT
$0.019121
$0.019121$0.019121
+0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu