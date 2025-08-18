Slash Vision Labs (SVL) reaalajas hind on $ 0.019121. Viimase 24 tunni jooksul SVL kaubeldud madalaim $ 0.018081 ja kõrgeim $ 0.019999 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.020092166519413267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002311652863941711.
Lüliajalise tootluse osas on SVL muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +62.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Slash Vision Labs (SVL) – turuteave
No.3444
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 125.52K
$ 125.52K$ 125.52K
$ 191.21M
$ 191.21M$ 191.21M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
MNT
Slash Vision Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 125.52K 24 tunnise kauplemismahuga. SVL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.21M.
Slash Vision Labs (SVL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Slash Vision Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000191
+0.01%
30 päeva
$ +0.01273
+199.18%
60 päeva
$ +0.01371
+253.37%
90 päeva
$ +0.015188
+386.16%
Slash Vision Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris SVL muutuse $ +0.00000191 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Slash Vision Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01273 (+199.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Slash Vision Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVL $ +0.01371 (+253.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Slash Vision Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015188 (+386.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Slash Vision Labs (SVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.
Slash Vision Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Slash Vision Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Slash Vision Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Slash Vision Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Slash Vision Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Slash Vision Labs (SVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Slash Vision Labs (SVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Slash Vision Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Slash Vision Labs (SVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Slash Vision Labs (SVL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Slash Vision Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Slash Vision Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.